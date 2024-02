“No se quería casar, pero yo no le di otra opción”: Historias de la boda múltiple en el Manto de María este 14 de febrero

Este miércoles 14 de febrero 29 parejas larenses dijeron ¡Sí acepto!como juramento de amor ante la ley, en el Monumento Manto de María ubicado al este de la ciudad de Barquisimeto.

Gerselis González y Edward Meléndez, jóvenes barquisimetanos con casi una década de relación, fueron una de los contrayentes que participaron en estas bodas colectivas. Su historia de amor no inició precisamente así, González relata que, “Yo lo detestaba, él lo sabe, pero del odio al amor solo hay un paso, o era lo uno o lo otro, y aquí estamos. Una década después tuve que obligarlo”.

En su hilaridad, Gerselis cuenta que tienen además 2 hijos producto del amor, al preguntarles porqué decidieron casarse este 14 de febrero su particular respuesta fue, “No lo decidimos, lo estoy trayendo obligado”, entre carcajadas reafirmó que Edwar solo tuvo la opción del “sí”.

Para Gerselis y Edward, este día significó mucho más que una simple formalidad legal. Fue la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso mutuo ante sus seres queridos y la sociedad. A pesar de las bromas y risas, se notaba la emoción y felicidad en sus rostros al intercambiar los anillos y los votos matrimoniales.

Ingrid Medina y Ronald Mora, se conocieron de una forma bastante curiosa, “en una pelea”, 7 años después decidieron formalizar su relación en una fecha especial como lo es el día del amor, “En el barrio había una riña, y ella fue a pedir mi ayuda, vivíamos de polo a polo, pero después de eso quedamos en contacto y seguimos muy enamorados”. Dijo Mora, quien espera continuar al lado de su ahora esposa felices y enamorados.

La historia de amor de Ingrid y Ronald es verdaderamente única y demuestra que el amor puede surgir en los momentos más inesperados. A pesar de haberse conocido en una situación poco convencional como una pelea, el hecho de que Ingrid acudiera a Ronald en busca de ayuda fue el comienzo de una hermosa historia de amor.

Otra historia bastante particular es la de José Hernández y Francis Lugo, y es que esta pareja se conoció por “20 bolívares”, Hernández tiene una constructora, y uno de sus trabajadores se lesionó en una obra y no tenían como pagar la consulta, Francis, enfermera de profesión y quien se encontraba en el centro asistencial donde fue recluido el trabajador, “Yo me ofrecí a pagarla hasta que llegara el jefe para me los pagara a mí”, “Aún estoy pagando esos 20 bolívares, pero feliz”, manifiesta entre risas Hernández, quien después de 6 años sigue agradeciendo aquel encuentro.

A pesar de que la situación comenzó con un acto de bondad y solidaridad, el vínculo que se formó entre José y Francis fue tan fuerte que ha perdurado a lo largo de los años. El hecho de que José siga recordando y agradeciendo ese encuentro después de 6 años es un claro indicio del impacto que tuvo en sus vidas y en su relación.

Alexander Villaverde y Jerigka Pargas son pareja desde hace más de 15 años, y en esta fecha especial decidieron consolidar su amor, “Nos conocimos gracias a Chávez, en una marcha (dijo entre risas), en esa actividad inició todo”, Alexander y Jerigka, es la clara muestra que el amor con compromiso perdura por años,y les envía un consejo a todos aquellas muchachos para que formalicen su relación. “Los jóvenes ahora solo quieren pasar un rato con sus parejas y luego la cambian por otra y nunca viven juntos, en cambio nosotros tenemos tanto tiempo juntos y decidimos unirnos. Estamos felices de poder concretar ese lazo de unión que ahora le da solides a nuestra familia“. Los señores Villaverde, felices se encontraban acompañados de sus dos hijos, familiares y amigos quienes pudieron disfrutar de ese lindo momento de unión formal ante la ley.

Leer también: ¿Por qué cayó cenizas minutos antes de las bodas múltiples en el Manto de María este 14 de febrero?

Esta pareja es un ejemplo para aquellos que buscan relaciones sólidas y duraderas, basadas en el compromiso, la confianza y el respeto mutuo. Que su unión siga siendo fuerte y llena de amor, y que su historia sirva como inspiración para otros que buscan relaciones significativas y duraderas.

Deibis Maldonado y Katiuska Peña, con 23 años de edad decidieron reafirmar su amor, la historia de amor que los llevó a decir que sí este 14 de febrero es el reflejo de la constancia y que las coincidencias y el amor a primera vista existe, “nos conocimos cuando teníamos 19 años su hermana y mi hermano son pareja y también están casados. Yo la vi por primera vez en la boda de nuestros hermanos, y desde ese día me propuse conquistarla y lo logré, 4 años después decidimos casarnos”.

El hecho de que sus hermanos también estén casados entre sí agrega un toque especial a su historia, demostrando que el amor puede unir a las familias y crear lazos aún más fuertes. El haberse conocido en una boda y luego decidir casarse también en un día tan significativo como el 14 de febrero, demuestra que el destino juega un papel importante en el amor.

Leer también: ¡Lluvia de bendiciones! 29 parejas dieron el sí en el Monumento Manto de María

Es inspirador ver como estas 29 parejas han sabido mantener viva la llama del amor durante tantos años y han decidido dar este paso tan importante juntos. Que su unión siga siendo fuerte y llena de amor, y que esta nueva etapa en sus vidas esté llena de felicidad y prosperidad. ¡Felicidades a los esposos!

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto