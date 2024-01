Listas las semifinales de la rama femenina de la Copa Divina Pastora de Voleibol Máster 2024

Listas las semifinales de la rama femenina de la Copa de Voleibol Máster Divina Pastora 2024, Lara está entre los clasificados y buscará revalidar el título obtenido en 2023.

A primera hora de este día sábado, la delegación de Trujillo venció 25 a 8 y 25 – 15 a Portuguesa, seguidamente Mérida se impuso en un encuentro fascinante que se extendió a tres sets: 25 – 21 / 25 – 24 – 26 y el definitivo: 15 a 8.

Por su parte el equipo del estado Lara, eliminó al combinado Zuliano con marcadores de 25 a 17 y 25 a 13. Su capitana conversó con el equipo reporteril de Noticias Barquisimeto y se mostró muy enfocada para disputar el compromiso de este día domingo a partir de las nueve de la mañana ante el rival Portuguesa en la cancha principal del Gimnasio Bertha Carrero de Barquisimeto.

Así quedaron agrupadas las semifinales:

Portuguesa Vs Lara 9:00 AM

Mérida Vs Trujillo 10: 00 AM

La gran final se llevará a cabo a partir de la 1 de la tarde.

“Queremos estar en la final y daremos el todo por el todo para entrar en ella y seguir haciendo historia para el estado Lara. Nosotras estamos muy preparadas y activas desde diciembre, nos hemos venido ejercitando para estar en óptimas condiciones en la Copa Divina Pastora de voleibol” Destacó la capitana del equipo larense Azabel Pacheco

Redacción Edwin Sports Hevia / @edwinhevia