Venezolano perdió ambas piernas cuando intentó montarse en el tren conocido como «La Bestia» en México

Un migrante venezolano perdió ambas piernas en México mientras intentaba llegar a Estados Unidos a través del tren conocido como La Bestia.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de diciembre y desde entonces ha tenido un largo proceso de recuperación. La víctima responde al nombre de Carlos Eduardo Sarmiento, quien dice que está vivo de milagro.

Todo lo transcurrido con el tren ese día lo recuerda con claridad. “Se paró para recogernos, cuando yo me estaba subiendo, llovía, había mucha tierra y me resbalé. Ya el tren estaba arrancando y me caí”, comentó.

El tren le cortó ambas piernas y quedó completamente solo y sin ayuda en el lugar ubicado en Aguascalientes.

“Me hice un torniquete con las trenzas que cargaba. Me trancó la sangre porque de una vez sentí que la pierna se durmió porque la apreté duro, porque si no me iba a desangrar”, señaló el migrante a Univisión.

Poco después, un policía llamado Alfredo Torres le salvó la vida al encontrarlo. “Cuando nosotros llegamos, nos pidió ayuda. Los que andaban con él lo dejaron botado, lo iban a dejar morir prácticamente”, dijo.

Ahora, el migrante asegura que no tiene deseos de seguir su viaje y que no lo volvería a intentar ya que se pasa mucho trabajo y prefiere regresar a Venezuela.

Con información de: Noticialdia