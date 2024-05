Zizou Bergs, rival de Rafa Nadal en Roma: Un triunfador del circuito challenger… que lleva su nombre por Zidane

Suma ocho títulos en el circuito profesional ‘B’.

Zizou Bergs, rival de Rafael Nadal en su debut en el Masters 1.000 de Roma, es uno de esos jugadores de quienes se suele decir que tienen un palmarés ‘corto’. Erróneamente, porque eso solamente es así si se atiende a sus partidos en el circuito ATP. Porque el tenista belga es en realidad uno de los que, como el grueso de los tenistas profesionales, desarrollan sobre todo su calendario en los circuitos Challenger e ITF.

Bergs, de hecho, no es un tenista novel. Tiene 24 años y aunque su palmarés sólo registra 23 partidos individuales ATP con nueve victorias, en el circuito challenger suma 132, con 88 derrotas, y la apreciable cantidad de ocho títulos conquistados, además de cuatro más en el circuito ITF.

El tenista belga es actualmente el 103 ATP y ha conseguido acceso al cuadro final de Roma a través de la previa, en la que ha vencido al estadounidense Kipson (4-6, 6-3 y 6-4) y al chino Shang Jungchen por 6-4 y 7-6. En lo que va de año ha ganado el challenger de Tallahasse y alcanzado la final del de Sarasota. Buenos resultados, pero todos los tenistas a los que ganó están por debajo del ‘top 200’.

Diestro y entrenado por su precedesor belga Ruben Bemelmans, debe su nombre a la admiración de sus padres por Zinedine Zidane, lo que no es probable que le suponga un ‘problema de conciencia’ al gran madridista que es Rafael Nadal. En circunstancias ‘normales’ se diría que Nadal no debería tener teóricamente grandes dificultades ante él, pero las circunstancias de la carrera de Nadal no son precisamente normales y si Bergs está en este partido es porque está capacitado para jugarlo. Y todos los partidos de tenis son una incógnita.

