Traslados sorpresivos causan reyerta entre los reos de la PNB

El equipo de Noticias Barquisimeto, constató que 287 privados de libertad, fueron trasladados desde la comandancia de «Pata É Palo» para el Comando General de la Policía Nacional Bolivariana que se encuentra ubicado en la entrada principal de Los Crepúsculos.

Durante el envivo se conoció que los familiares de los reclusos, manifestaron su preocupación debido a una ‘’reyerta’’ que supuestamente se originó entre los mismos reos, el cual aparentemente dejó varios ‘’heridos’’. Sin embargo, se desconoce la cifra exacta de los mismos y a qué centro asistencial han sido llevados para ser atendidos.

«Cuando se encontraban los detenidos de Pata E’ Palo, no me encontraba trabajando en mi negocio. Hoy abrí el local y pues ayer, todo estaba normal, como dice el dicho rumores no son noticias, y eso es lo que sé, todo está tranquilo y así se ha mantenido» comentó William Camacaro Tierra quien se había ausentado ayer en su quiosco, por problemas de salud y no estuvo presente cuando la situación irregular se presentó en la sede policial.

A la cinco de la tarde, fueron trasladado de regreso a su sede.

La situación de los perdigones que se escucharon en el vídeo publicado en la red social instagram de Noticias Barquisimeto, se generó porque “los privados de libertad se pusieron a pelear entre ellos mismos” Afirmó la fuente oficial de la PNB

De igual modo, desde la Policía Nacional Bolivariana informaron que dicha sede sirve para reubicar a los privados mientras se realizan las requisas en sus respectivos centros carcelarios del estado, así fue como pasó en este caso dónde a las cinco de la tarde fueron trasladados de nuevo a Pata E’ palo.

Los procesados pudieron ingerir alimentos

“Yo llegué tarde y logré escuchar al fiscal que nos dijo que habían seis heridos y no sabemos nada sobre ellos. Aparentemente, están tranquilos, nosotros les hemos pasado comida y esperaremos el conteo para comunicarnos. Hasta los momentos solo sabemos que son pocos los lesionados por perdigones” Comentó una persona allegada a uno de los detenidos quién además aseguró no saber el nombre del fiscal que los atendió.

Finalmente, se pudo conocer por parte del periodista Daniel Oviedo que la sede de la PNB en la Aduana está en “calma y paz”, no obstante; Fue el día de ayer donde se originó el hecho irregular, por lo tanto, durante el programa en directo, el lcdo. En Comunicación Social intentó comunicarse con el General de División Martín Maldonado y con el Director José Abas, sin embargo, no se obtuvo respuestas.

Por: Edwin Sports Hevia Cadevilla