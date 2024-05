Familia se defiende por acusaciones de “presunto abuso sexual contra menor (derecho a réplica)

DERECHO A RÉPLICA POR DENUNCIAS REALIZADAS POR LA CIUDADANA JAZIEL VALENTINA CUICAS COLMENÁREZ (JVCC) HACIA NUESTRA FAMILIA.

Ante las denuncias públicas infundadas y maliciosas realizadas por la ciudadana JVCC en contra de mi persona, Aura Navas y mi esposo Marcos Gómez, declaró: Jamás hemos realizado amenaza física, verbal contra esta Sra. Caso contrario nosotros si hemos recibido acoso a través de llamadas telefónicas de familia de JVCC, así como mensajes de amenaza por WhatsApp recibido por mi hijo cinco días antes de la acusación hacia mi esposo.

Asimismo, declaro que jamás sería cómplice por encubrimiento de un abuso sexual e integridad física y emocional en contra de mi nieto o hijo de cualquier madre. Primero soy madre y abuela.

Nosotros los abuelos paternos del niño; El santo de la casa, como mi esposo lo llama, solo ha recibido de nosotros y de su papá desde su gestación en el 2020 hasta noviembre 2023, amor incondicional, protección en su salud y bienestar emocional. Fue recibido en nuestra casa sin hacer preguntas. Amigos, vecinos, familiares y conocidos conocen nuestra historia, quiénes somos y han visto con sus propios ojos este amor de abuelos. (Gracias por su apoyo y por creer en nosotros). No somos pudientes y tampoco manejamos influencias como lo ha difundido maliciosamente la ciudadana JVCC; somos trabajadores que viven el día a día. Yo soy profesora universitaria sin motivación económica relevante, y mi esposo tenía una pequeña empresa familiar con tres trabajadores (Nosotros dos y un ayudante), que tuvimos que cerrar por esta situación, quedando sin sustento económico dos familias y con deudas.

Estaba totalmente en desacuerdo en pronunciarme por este medio que no es el apropiado, pero es ineludible el no hacerlo ante las infundadas denuncias hacia mi esposo, actualmente llevada por tribunales en Lara (KP01-P2023-001398), como a mi persona (que estarán siendo introducidas también en tribunales contra la ciudadana JVCC por difamación), y que han sido difundidas discriminatoriamente por JVCC a través de algunos medios digitales que resaltan la noticia sentenciando como abuelo abusador sexual a mi esposo sin ser juzgado, y subiendo fotografías de su rostro, placa de vehículo, entre otras imágenes, que fueron extraídas de nuestra redes sociales sin autorización, exponiendo al escarnio público, incitando al odio entre los seguidores, promoviendo el acoso y generando daño moral y psicológico, hasta nuestras cuentas de redes sociales han tratado de ser vulneradas.

Ver los comentarios de odio te paralizan el corazón, estamos llenos de miedo y sin paz. Me pregunto ¿Cómo la falta de raciocinio e irracionalidad de las personas puede destruir a una familia de la noche a la mañana, descargando tanta ira sin conocer el contexto del hecho? Recuerden que estamos en Venezuela y debemos esforzarnos más en conseguir la verdad que tiende generalmente a ser tergiversada. No podemos utilizar las redes como un tribunal y declarar sentencia de muerte a mi esposo sin demostrar su inocencia, porque mi esposo es completamente inocente.

Asimismo, el nombre de nuestro nieto ha sido expuesto en estas redes sociales promoviendo el escarnio público de un menor ante un hecho tan grotesco donde nuestra familia jamás ha sido víctima o victimario. He realizado denuncias ante el Ministerio Público por este tipo de actos en las redes sociales, así como denuncia en LOPNA, por el comportamiento emocional de JVCC, donde en email y mensajes WhatsApp enviados al padre de mi nieto, expone notas de suicidios y mensajes de amenazas “Te vas arrepentir de todo el dolor que me has causado te lo juro” días previos al hecho. También expone ceder al niño al padre, que en este caso sería a nosotros los abuelos paternos quiénes vivimos en Venezuela porque nuestro hijo no se encuentra en el país. Situaciones de suicidios y violaciones hacia ella han sido sus temas de referencia desde que conoció a mi hijo según relato y pruebas enviadas por él. También se introdujo en tribunales una exposición motivo de toda esta información difundidas por ella en redes sociales que perjudican en la imparcialidad del caso.

¿Cómo la venganza de esta ciudadana (JVCC) puede llegar tan lejos y destruir a una familia y el bienestar de un niño? ¿Cuál es el motivo?

Pues quedó despojada de todas las comodidades porque tanto abuelos paternos y padre del niño no contamos con dinero después de haber asumido gran parte de los gastos operatorios del niño en España, así como la no aceptación de ella en nuestra familia como persona (la cual quedó demostrado ante estos actos de maldad llevados por ella), constantes conflictos entre la pareja, y a la negativa del padre del niño ante las exigencias de enviarle dinero para irse a España, USA, o ubicar un apto, ya que quedó sin vivienda porque tuvimos que rescindir el contrato del apto alquilado previo a 10 días del hecho por falta de pago, tiempo que vivió con nosotros haciendo incómoda la convivencia ante su actitud desafiante y grosera hacia mi persona. Pruebas mensajes tres días antes del hecho.

Y para que conozcan el contexto y puedan discernir u opinar sobre el asunto expongo: En el 2019 nuestro hijo conoce a esta ciudadana JVCC, y según mensajería de Facebook por donde la conoció, expone mensajes generalmente solicitando dinero e incluso que mi hijo le diera dinero para cirugía plástica. Según JVCC, fue desalojada de su hogar, y nuestro hijo la trae a nuestra casa hasta lograr solucionar su regreso con familiares; para ese entonces ella queda embarazada y mi hijo decide viajar fuera del país a trabajar. Al presentar un embarazo de alto riesgo, convive con nosotros bajo nuestro cuidado hasta el nacimiento del nieto. Tanto nosotros como nuestro hijo la apoyamos durante el embarazo. Sus familiares inmediatos no la apoyaron emocional y económicamente. Al nacer el niño decide irse con la abuela materna, pero bajo el amparo económico de los abuelos y su padre. Dos meses después decidimos ubicarle un apto en alquiler para ella y el niño, ya que según ella vivía en una situación no apta para el niño.

Nuestro hijo no está en el país y no conoce a su propio hijo, así que hemos apoyado en la mayor parte los pagos en salud. A los dos meses de nacidos el abuelo adquirió póliza de salud para proteger a su nieto ante emergencias, pagamos ropa, terapias, recreación, vivienda y apoyo presencial cuando se necesitaba. Los pocos recursos que teníamos se destinaron a mejorar la calidad de vida del nieto motivado simplemente por amor, aun sacrificando nuestro propio bienestar. La madre no trabajaba ni estudiaba.

Por otra parte, mi esposo me apoyó incondicionalmente a realizar gestiones como llamadas, llevar cartas de solicitud a organismos públicos en Caracas, Valencia, Barquisimeto para la donación de un implante coclear para que nuestro nieto pudiera llevar una vida plena y sin limitaciones auditivas. Finalmente logré conseguir la donación a través de una Fundación en España. Hoy en día tenemos deudas de 800 euros con dicha Fundación, así como préstamos personales que debemos pagar porque los gastos operatorios, estadía por un mes, pasajes y demás gastos tenían que ser cubiertos por nosotros (ayuda de familia, aportes propios y donaciones de amigos y extraños). También mi esposo, quién dejaba de trabajar, nos acompañaba a las citas médicas en Caracas y aquí en Barquisimeto; cubriendo estos gastos. Todo se hizo por el amor al nieto, queríamos tanto mi esposo como yo brindarle la oportunidad de tener una vida como otros niños, escuchando y feliz. Yo estuve durante su operación y cuando escuchó por primera vez, también mi esposo y mi hijo vieron todo por video llamada en horas de madrugada, se quedaban sin dormir esperando la llamada desde España.

Nuestro nieto tiene una hermosa conexión con sus abuelos paternos, y por propias palabras de la madre: ¡Ojalá! mi padre fuera un abuelo como usted Sr Marcos. Nuestro nieto demuestra su amor hacia nosotros constantemente: cocina conmigo, me acompaña a hacer compras, juega, baila; con el abuelo va al parque, al trabajo para compartir con todos, y si otro niño o adulto lo molestaba en un parque, salía el abuelo protector, incluso al realizarle pruebas de sangre se enojaba con la enfermera porque hicieron llorar a su nieto. A la hora de regresar a su hogar nuestro nieto no quería despegarse de nosotros y enojado se quedaba con su madre. Hoy sufre esta familia por una acusación falsa, pero también sufrimos porque El SANTO DE LA CASA, queda fuera de nuestro amparo, sin volver a ver a nuestro motivo de alegría.

No voy a dar detalles del caso por este medio, pero pido que se investigue:

¿Por qué no realizó pruebas de ADN para excluir sospechosos durante la detención o periodo de investigación? Toda esta falsa acusación pudo quedar expuesta los primeros días de la investigación.

¿Dónde estuvo la madre ese día con el niño en horas de la mañana hasta después del mediodía?

¿Dónde estuvo la madre ese día del supuesto abuso cuando salió del apto desde las 11 pm con el niño y con quiénes estaba?

Pido analizar la prueba forense inicial y si es necesario repita la experticia.

¿Por qué hay discrepancia en las conclusiones del pediatra y experto forense?

¿Por qué no se investiga las múltiples discrepancias en la denuncia hecha por la ciudadana JVCC y familiares? Exponen sitios distintos donde ocurrió el hecho y horas. Inclusive en estos vídeos expuestos por ella vuelve a cambiar la versión.

¿Por qué la madre declara que antes del hecho había bañado al niño más de tres veces? ¿Estaba enfermo? ¿Por qué exagera esta situación?

¿Por qué la madre espera hasta las 11 pm, dos horas después de su llegada, sin escándalos, sin gritos, y solo envía mensajes a mi hijo a las 11 pm para decir que se va para casa de su familia porque el niño fue abusado, y sale del apartamento sigilosamente sin ningún tipo de reclamo hacia mi esposo y a mi persona, quiénes estábamos durmiendo? Según testigos en el lobby del edificio el niño estaba jugando con un perro y corriendo.

¿Por qué no se interrogo a los tres funcionarios de la GNB, quiénes recibieron inicialmente la denuncia esa madrugada del 23 de noviembre?

Asimismo, otras irregularidades en el expediente.

Mi esposo tiene un defecto enorme, que para muchos es su virtud, JAMÁS DICE NO PARA AYUDAR A OTROS, AUN SI AFECTA SU PROPIA VIDA Y SU ENTORNO FAMILIAR. Es un hombre trabajador, amoroso, protector, especialmente con su nieto, buen padrastro, esposo, amigo y compañero de vida, y como todos temeroso de caer en la injusticia en este país donde el sistema carcelario está en crisis, mi esposo fue amenazado en la cárcel, por esta situación, su salud se agravó, perdimos el sustento económico, mi salud mental y física desmejoro, perdimos a nuestro nieto. Sin embargo, ante esta injusticia que vivimos lamentablemente tocamos con gente inhumana pero también ganamos amigos incondicionales, vecinos preocupados, apoyo familiar, un hijo que llama todos los días preocupado.

Hoy en día recuerdo las veces que pasaba en carro por en el Edificio Nacional y observaba a todos esos detenidos esperando su presentación a juicio, solo veía gente que si estaba allí era porque algo malo hicieron y llegue hasta ser indiferente ¡Qué equivocada estaba! Cuánta gente inocente ha perdido su libertad como mi esposo. Desgraciadamente e injustamente lo estamos viviendo ahora nosotros. Acusaciones falsas destruyen la veracidad de casos que evidentemente sí han sucedido, víctimas que sí necesitan justicia.

Esperamos que las autoridades nos brinden entereza, imparcialidad y se aclaren este hecho, y la justicia sea tanto para mi esposo como para mi nieto, que ya no seamos víctimas de acoso y amenazas. Asimismo, declaro que cualquier daño físico, emocional hacia mi persona recaiga en JVCC. Gracias por su atención y esperando justicia.

Abuela paterna y autorizado por el padre del niño.

Barquisimeto, estado Lara. 5/4/2024