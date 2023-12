Todos los equipos clasificados a octavos de final de la UEFA Champions League 2023-2024

Los 16 mejores conocerán, el próximo 18 de diciembre, a sus rivales de la siguiente instancia; las eliminaciones más resonantes fueron las de Manchester United, Sevilla, Benfica y Milan.

Real Madrid, con Jude Bellingham a la cabeza, es uno de los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la Champions.

Luego de tres meses de actividad, concluyó la primera etapa de la Champions League 2023-24 y, de esta manera, se definieron los 16 clubes que avanzaron a octavos de final y que, consecuentemente, siguen en carrera por el título en el torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Tanto el vigente campeón, Manchester City (Inglaterra), como el máximo ganador de la historia del certamen, Real Madrid (España), se metieron en la primera instancia de eliminación directa con puntaje perfecto (fueron los únicos dos equipos en conseguirlo).

El martes se definieron los primeros ocho clasificados a octavos. En el grupo A los equipos que pasaron de ronda fueron Bayern Munich (Alemania) y Copenhague (Dinamarca), la Cenicienta de la etapa inicial que sorprendió y dejó fuera de competencia a Galatasaray (Turquía) y Manchester United (Inglaterra). En el B, avanzaron Arsenal (Inglaterra) y PSV (Países Bajos), en una zona en la que Lens (Francia) y Sevilla (España), fueron eliminados.

En el C, Real Madrid y Napoli (Italia) cumplieron con las expectativas y se clasificaron sin inconvenientes por sobre Braga (Portugal) y Union Berlin (Alemania). En el D, Real Sociedad (España), que regresó a la competencia tras 10 años de ausencia, no perdió ningún partido y se ubicó en lo más alto de la tabla de posiciones 12 puntos, misma cantidad que Inter de Milán (Italia) pero con mejor diferencia de gol (+5 vs. +3); Benfica (Portugal) y Salzburgo (Austria), se despidieron del torneo.

Este miércoles, en tanto, se dirimieron el resto de los clasificados. En la zona E, Atlético de Madrid (España) y Lazio (Italia), llegaron a la última fecha con un lugar asegurado entre los ocho mejores, pero se enfrentaron en el estadio Cívitas Metropolitano para disputarse el primer puesto, que finalmente quedó en manos del Colchonero tras la victoria por 2 a 0; los eliminados fueron Feyenoord (Países Bajos) y Celtic (Escocia). En la F, el “grupo de la muerte”, avanzaron Borussia Dortmund (Alemania) y París Saint Germain (Francia), por sobre Milan (Italia) y Newcastle (Inglaterra).

En la G, por su parte, Manchester City cerró la primera ronda en la cima de la clasificación general tras un triunfo por 3 a 2 ante Estrella Roja (Serbia), que quedó en el último lugar. El segundo clasificado a octavos de final fue RB Leipzig (Alemania), mientras que Young Boys (Suiza), disputará la Europa League junto con los otros equipos que finalizaron en el tercer lugar de sus grupos. Por último, en la zona H, Barcelona (España) quedó primero por delante de Porto (Portugal), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y Royal Amberes (Bélgica), respectivamente.

Estos son los clasificados a octavos de final de la Champions League

Dieciséis equipos se alistan para el sorteo de la UEFA: ¿cuáles equipos serán cabezas de serie?

* (Cabezas de serie)

Bayern Múnich (Alemania)

Arsenal (Inglaterra)

Real Madrid (España)

Real Sociedad (España)

Atlético de Madrid (España)

Borussia Dortmund (Alemania)

Manchester City (Inglaterra)

Barcelona (España)

** (Segundos clasificados)

Copenhague (Dinamarca)

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Napoli (Italia)

Inter (Italia)

Lazio (Italia)

Paris Saint Germain (Francia)

Leipzig (Alemania)

Porto (Portugal)

Cuándo se sortean los octavos de final

Los 16 clubes clasificados a octavos de final de la Champions League conocerán sus respectivos rivales el próximo lunes 18 de diciembre en el sorteo correspondiente, que se realizará en la sede que la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) posee en Nyon, Suiza. Se ubicarán en dos bombos de acuerdo a cómo quedaron en sus respectivos grupos -primero o segundo- y se cruzarán con un rival del otro copón, con la excepción de que no pueden enfrentarse a un oponente con el que ya hayan jugado en la primera ronda, ni tampoco a otro de su misma nacionalidad.

Los octavos de final se jugarán en febrero y marzo del año próximo. Los encuentros de ida se programarán el 13, 14, 20 y 21 de febrero mientras que los de vuelta se disputarán el 5, 6, 12 y 13 de marzo. Los cuartos, en tanto, se disputará entre el 9 y 17 de abril y las semifinales entre el 30 de abril y el 8 de mayo. La final se desarrollará el 1° de junio en el mítico estadio de Wembley, en Inglaterra, sede de las definiciones de las ediciones de 2010-11 (Barcelona 3 – 1 Manchester United) y 2012-13 (Bayern Munich 2 – 1 Borussia Dortmund).

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid (España) – 14

Milán (Italia) – 7

Liverpool (Inglaterra) / Bayern Múnich (Alemania) – 6

Barcelona (España) – 5

Ajax (Países Bajos) – 4

Manchester United (Inglaterra) / Inter (Italia) – 3

Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest – 2

Celtic / Hamburgo / Steaua Bucarest / Olympique Marsella / Borussia Dortmund / Feyenoord / Aston Villa / PSV Eindhoven / Estrella Roja / Manchester City – 1

