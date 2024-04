Laura Pausini y Luis Fonsi conquistan las redes con «Roma», su nueva balada romántica

La magia de dos grandes voces vuelve a resonar con fuerza, luego que Laura Pausini y Luis Fonsi, dos de los artistas más reconocidos a nivel internacional, se unieran en «Roma», una balada romántica que ya se ha convertido en un éxito rotundo en las plataformas digitales.

El videoclip oficial, lanzado el pasado jueves 25 de abril, acumula más de 100.000 visualizaciones en YouTube y miles de «me gusta» en apenas dos días. En él, podemos ver a los artistas paseando por las calles de la Ciudad Eterna, interpretando con gran sentimiento esta canción que habla sobre el amor, la nostalgia y el reencuentro.

«Espero que les gusten nuestra canción y nuestro video que se llama Roma», expresaron ambos artistas en sus redes sociales, invitando a sus fans a disfrutar de esta nueva colaboración.



La amistad entre Laura Pausini y Luis Fonsi no es nueva. De hecho, ya han compartido escenario en diversas ocasiones y han demostrado la gran complicidad que existe entre ellos. En «Roma», esta conexión se plasma a la perfección, creando una melodía llena de química y emoción.

Las reacciones no se han hecho esperar

Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos tras el lanzamiento de «Roma». Artistas como David Bisbal y Ricardo Montaner han felicitado a la pareja por su nuevo éxito, mientras que los fans no han dudado en expresar su admiración por la canción y la interpretación de ambos artistas.

Zuleydy Márquez con información de Globovisión