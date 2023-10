“Sábado en la Noche” revela que Sebastián Yatra no se presentará en Venezuela

La presentadora Yolimer Obelmejías, del programa “Sábado en la Noche” transmitido por Globovisión, reveló que el cantante colombiano Sebastián Yatra no se presentará en Venezuela.

“De hecho, si ustedes se van ahorita a un buscador o buscan alguna tickera donde puedan adquirir alguna de las entradas para la presentación o el supuesto concierto, no lo van a encontrar porque definitivamente no va a venir y no porque no quiera venir, sino porque sencillamente ninguna productora encontró un acuerdo con su equipo de trabajo”, detalló la periodista.



El artista se presentaría el 7 de diciembre en el Palacio de los eventos de Maracaibo; el 8 en Wynwood Park de Valencia; y el 9 en el Poliedro de Caracas, durante la transmisión, los periodistas informaron que se pudo conocer, “de primera mano, que su equipo de trabajo no llegó a un acuerdo para que esos shows se hicieran realidad en el país”.

Con información de Globovisión