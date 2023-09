Conoce a Didos, un talentoso guitarrista con un estilo peculiar

Carlos Soto, o Didos, como prefiere ser llamado artísticamente, es un joven músico emergente de 28 años, nació en el estado Zulia y desde muy pequeño estuvo interesado en la música y en aprender a tocar la guitarra.

Este sueño se materializó al cumplir los 16 años, cuando ingresó al Sistema Nacional de Orquesta, aunque desafortunadamente para ese año no había un profesor de guitarra; pero este no sería un impedimento para él y decidió tomar clases de violín ya que en su casa contaba con este instrumento. “Dije, debe ser lo mismo porque hay que ponerle los dedos. Entonces voy a aprender a tocar violín y ya en el camino veré que puedo hacer con la guitarra”, describió Didos.

Esta experiencia formó sus conocimientos musicales, y hasta los 26 años integró la Orquesta como profesor, donde enseñaba a niños desde los 3 años a tocar el violín. “Todo el trayecto en el Sistema forjó mi carrera, la base teórica que tenía la apliqué a la guitarra y aprendí solo”, narró entusiasta el músico.

Música en la era de los algoritmos

Didos llega a las plataformas digitales en el 2021, para dar a conocer su proyecto como guitarrista, comenta que desde siempre le ha gustado grabarse y que la gente lo vea. Inició catando en la red social de videos TikTok, aunque no conseguía sentirse cómodo.

“Cree una cuenta en TikTok; de allí empieza a llegar gente que no conocía pidiéndome canciones, los complacía y se va formando la comunidad, pero no me sentía cómodo cantando. Dije, yo sé tocar la guitarra, vamos a hacer cosas de guitarrista, empecé a subir solos de guitarristas famosos, pero aun así no conseguía sentirme cómodo aunque estaba tocando la guitarra”.

Viendo videos de un guitarrista notó su estilo particular, donde hacía las voces de las cantantes con la guitarra; “Dije, yo puedo hacer esto, lo que escucho lo puedo llevar al instrumento; de allí empiezo a subir canciones de Anime a ver qué tal me va con este estilo. Fue una prueba y es con esto que Didos surge”.

Por muy irónico que suene Didos no es fan de los Anime, peculiaridad con la que su comunidad en las redes se identifica, sin embargo, ha aprendido de ellos y ha visto par de series para crear el contenido de sus próximos audiovisuales. “Vi que las personas la pasaban bien, estaban nostálgicos, emocionales y es muy bonito ver este feedback cuando subo un video de sus Anime favoritos. Ese tipo de reacciones fue el que hizo que me quedara con este estilo”.

Su comunidad es muy importante, y ha tenido que “sacrificar” algunos compromisos personales y laborales para poder crear contenido y siempre estar día a día conectados con ellos, “siempre estoy creando contenido Anime/Geek, no son solo videos de Anime, también he hecho solos de “Los Hombres X”, “Game Of Thrones”, “La Casa de Papel”, “Barbie” y también temas clásicos”, acotó el joven guitarrista.

Con cientos de likes en sus videos y una comunidad que cada día le pide un tema nuevo, Didos les habla a esos jóvenes que se pueden sentir identificados con su historia de perseverancia “Nunca pensé en dar un mensaje porque no sabía que iba a llegar hasta aquí. Nunca pierdan la confianza en ustedes, a pesar que haya personas dudando de ti, mi consejo es: convicción, constancia y disciplina, que digan lo que digan, al final somos nosotros quienes escogemos nuestro norte”.

Didos ha compartido tarima con diferentes músicos del “mundo Anime/Geek”, en eventos como el “AnimeXP” organizado por la Comic Con, Tsubasa Fest, Tanoshifest y Gamecrash, asimismo, en el mes de diciembre estará presentándose en la ciudad de Valencia en el Irofest y en exclusiva para Somos tv y Noticias Barquisimeto, está por confirmar su particiapación en un evento similar en la ciudad musical en el mes de diciembre; Para estar al tanto de este y otros proyectos síguelo a través de sus redes sociales como @callmedidos.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto