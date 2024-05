Desaparecen tres adolescentes barquisimetanos y familiares presumen que puedan estar rumbo a Brasil

“Mamá, ora bastante para encontrar a mis niños por favor”, ese es el desgarrador mensaje que le envió Diveana López a su madre desde Colombia; luego de haber recibido un rumor que sus hijos se encontraban en el vecino país.



Tres adolescentes larenses, residentes del Tostao, al oeste de Barquisimeto, fueron reportados como desaparecidos desde el 26 de abril, autoridades y familiares piden el mayor apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de los menores.



Con una voz quebrantada y con visibles signos de desespero, Desiree López, tía de dos de los adolescentes comunicó a la redacción de Noticias Barquisimeto, que “los niños salieron de la comunidad 24 de Julio, al sector Los Naranjos a buscar a su primo de 15 años”.

Kleyderson y Kenderson, desaparecidos desde el 26 de abril.





López relata que, Kleyderson y Kenderson salieron de su vivienda en horas de la tarde para jugar con su primo, según comentaron algunos vecinos “estaban jugando y el mayor de 15 años le dice ‘vamos para allí’, como estaban en el mismo sector no se percataron que se iban a escapar”, resaltó su tía.



Luego de haber pasado al menos 2 horas y al ver que los niños no llegaban, familiares salieron en su búsqueda sin tener ninguna información esa noche.



Al día siguiente, 27 de abril, se dirigieron a las autoridades para colocar las respectiva denuncia de desaparición de los menores. “Luego de 4 días nos llegó información que los niños estaban en Barinas, sus padres se fueron a buscarlos pero al llegar allá no eran ellos“. Entre rumores que habían visto a 3 adolescentes que ‘iban con un señor rumbo a San Antonio’ decidieron emprender la ruta hasta Colombia.





Al llegar al vecino país, López relata que “buscaron, averiguaron y según mi sobrina dicen que vieron a un sujeto con la gorra de uno de ellos. El señor dijo que ‘si estaban con él, pero uno de los niños dijo que andaban con otra gente porque ellos lo iban a llevar para la playa y de ahí iban a Brasil’. No sabemos si esto es verdad o mentira, es la información que pasa mi sobrina desde Colombia”.



“No sabemos porqué las autoridades no han detenido a este señor, si dice que mi sobrinito le regaló la gorra”. “Hoy, 3 de mayo, la mamá de los niños preguntó en un refugio y les dijeron que si estuvieran ahí con una señora de contextura gruesa y un señor flaco, que según el mismo señor que tenía la gorra se los entregó a ellos”. Es lo último que se ha sabido, señala López.





Según la versión que manejan los familiares, los adolescentes fueron llevados por este sujeto desde Barquisimeto. “La última vez que fueron visto por los vecinos fue en la comunidad Los Naranjos”.



Familiares de los tres menores de 15, 12 y 10 años, piden fehacientemente a cualquiera que tenga alguna información sobre el paradero de los niños se les notifique a ellos o a las autoridades.



Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto