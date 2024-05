¿Sin Timmy? Los Padrinos Mágicos regresan con nueva aventura

La magia está de vuelta en Dimmsdale con el estreno de The Fairly OddParents: A New Wish, la esperada serie secuela de Los Padrinos Mágicos, una de las franquicias más queridas de Nickelodeon. Esta nueva entrega ya no tendrá como protagonista a Timmy Turner.

Hazel Wells, una niña de diez años que se muda a la gran ciudad junto a su padre, será la encargada de vivir las alocadas aventuras junto a los padrinos mágicos más famosos: Cosmo y Wanda. Al igual que Timmy Turner en la serie original, Hazel se verá envuelta en situaciones extraordinarias gracias a los deseos que pueden cumplir sus mágicos padrinos.



Asimismo, el tráiler oficial de la serie de Los Padrinos Mágicos, ya disponible online, nos muestra un adelanto de lo que podemos esperar. Nuevos personajes, humor familiar y, por supuesto, la magia que ha caracterizado a esta serie durante tantos años.



Una serie para toda la familia

Igualmente, The Fairly OddParents: A New Wish promete ser una serie divertida y emocionante para toda la familia. Con una animación renovada y una historia llena de aventuras, esta nueva entrega seguramente conquistará a los fans de la serie original y a los nuevos espectadores.

Oriana Lorenzo con información de VN