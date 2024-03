Oscar 2024: ¿qué película ganará? y ¿Cuál puede ser la sorpresa?

Oscar 2024: Será la 96.ª edición de los premios. La ceremonia se realizará a partir de las 7 de la noche (hora venezolana) de este domingo 10 de marzo

Leer también: Gran Misión Viva Venezuela realza la cultura larense

Ha sido un año difícil para la industria, con una huelga de actores y guionistas sin precedentes, y aun así no ha faltado buen cine. De todas formas, sería una gran sorpresa si este año Oppenheimer no se hiciera con el Oscar a la mejor película.

Algunas de las mejores producciones optan este domingo a los galardones más famosos del sector, en la 96ª edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos que se celebra, como es habitual, en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Oppenheimer, Killers of the Flower Moon (“Los asesinos de la luna”), Barbie, Poor Things (“Pobres criaturas”) y The Holdovers (“Los que se quedan”) acaparan las nominaciones a los Oscar en las principales categorías.

¿Pero quiénes resultarán ganadores? ¿Y quiénes se lo merecen en realidad?

Nunca se puede estar del todo seguro de qué película se alzará con el premio mayor. En años anteriores, tanto “El poder del perro” (The Power of the Dog) en 2022 y La La Land en 2017 parecían tenerlo asegurado, pero ninguno de los dos terminó ganando.

Es una cinta sobre un tema de peso y con un elenco estelar, pero también técnicamente deslumbrante: la película biográfica del director británico-estadounidense Christopher Nolan sobre el “padre de la bomba atómica” J. Robert Oppenheimer es mucho más compleja que el drama “basado en la vida real” promedio de Hollywood.

También está el detalle de que ha sido un taquillazo a nivel mundial y que ha dominado durante toda la temporada de premios, además de hacerse con 13 nominaciones para los Oscar que se entregan este domingo.

Caryn James, crítica de cine y televisión para BBC Culture

Cuando en 2010 pasó de haber cinco nominados a mejor película a 10, muchos se quejaron del desaire que eso significó el año anterior para “El caballero oscuro” (The Dark Knight), un éxito de taquilla dirigido por Christopher Nolan.

Este año puede ser el momento de cerrar ese círculo.

La explosiva pero épica y personal Oppenheimer de Nolan, un equilibrio perfecto entre una cinta artística y una comercial, tiene todas las papeletas para alzarse vencedora.

”Los asesinos de la luna” (Killers of the Flower Moon) y “Pobres criaturas” (Poor Things) son también excelentes a su manera, pero la ambición y la creatividad de Oppenheimer lo vuelven, merecidamente, el mejor filme del año.

Oscar 2024: ¿qué película ganará? y ¿Cuál puede ser la sorpresa?

¿Quién se alzará con el premio al mejor director?

Con cada filme que ha dirigido, Christopher Nolan ha merecido estar en la carrera por el Oscar al mejor director.

Bueno, tal vez no por “Insomnia” (Insomnia, traducida también como “Noches blancas”, ) o por “Interestelar” (Interestellar), pero sí por casi todas las demás, desde Memento (conocida también como “Amnesia”) a “Origen” (Inception), y por supuesto también por Oppenheimer, la muy probable ganadora del premio a la mejor película este año.

Nunca ganó el Oscar a mejor director, pero este es su año, y no solo porque se merece el galardón. Recientemente se hizo con el premio del Sindicato de Directores, un buen predictor del resultado de los Oscar.

Nicholas Barber

Christopher Nolan se impondrá por la dirección de Oppenheimer, por supuesto.

Dirigió Memento, “El gran truco” (Prestige, también traducida como “El truco final”), “Origen” (Inception), “Interestelar” (Interestellar), “Dunkerque” (Dunkirk) y “El caballero oscuro” (The Black Knight), y aún así nunca ganó el Oscar, así que indudablemente le llegó el turno de llevarse una estatuilla dorada, o tres, a casa. Porque también podría hacerse con una por haber adaptado el guion y otra por haberla producido.

Además, no hay que saber mucho sobre la dirección de películas para darse cuenta de que supervisar una tan compleja como Oppenheimer es un logro colosal.

¿Quién se impondrá como mejor actriz?

Caryn James

Durante la temporada de premios esta categoría siempre se ha reducido a una carrera entre Lily Gladstone y Emma Stone, por sus extraordinarias y extraordinariamente distintas interpretaciones. Pero parece que ahora Gladstone lleva la delantera, tras haberse coronado en los premios SAG.

Merece ganar por haber encarnado de forma tan bella y sutil a Molly Burkhart, el corazón de “Los asesinos de la luna” (Killers of the Flower Moon).

Nicholas Barber

Esta es una contienda reñida entre Lily Gladstone, por su trabajo en “Los asesinos de la luna” (Killers of the Flower Moon) y Emma Stone, por el suyo en “Pobres criaturas” (Poor Things).

Para mí, Gladstone desempeña más un papel secundario que principal, y la campaña para posicionarla como la heroína del filme es un poco deshonesta. De hecho, si la historia de cuenta “Los asesinos de la luna” (Killers of the Flower Moon) se hubiera narrado desde el punto de vista de su personaje, sería una mejor película.

Actriz de pobres criaturas

Pero Gladstone ha hablado de forma elocuente sobre la importancia de mostrar a indígenas estadounidenses en la pantalla, y Stone ya ganó un Oscar, así que es probable que quienes voten sientan que lo correcto es favorecer a Gladstone.

Yo optaría por Carey Mulligan, quien está magnífica como Felicia Montealegre, la esposa de Leonard Bernstein, en Maestro. Pero la película de Bradley Cooper no parece estar logrando convertir sus nominaciones en triunfos durante la temporada de premios.

¿Quién ganará en la categoría de mejor actor de reparto?

Nicholas Barber

Esta es otra categoría cuyo resultado empieza a parecer inevitable.

Robert Downey Jr. aporta todo su carisma e intensidad a la interpretación que hace de Lewis Strauss en Oppenheimer, mientras también la dota de sutileza y profundidad. En lugar de limitarse a ser un rencoroso antagonista, Strauss está lleno de miedos e inseguridades.

Además, quedó claro que cuando Downey Jr. interpretaba a Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel, era uno de los activos más valiosos de Hollywood: no hay más que ver cómo se ha tambaleado Marvel desde que dejó el equipo.

¿Cuál se hará con el Oscar a la mejor película animada?

Caryn James

¿La gloriosa Kimitachi wa Dō Ikiru ka (“El chico y la garza”, The Boy and the Heron) de Hayao Miyazaki o la popular y creativa Spider-Man: Across the Spider-Verse (“Spider-Man: a través del Spider-Verso”)? A eso se reduce la competencia en esta categoría, y podría resolverse a favor de cualquiera de las dos.

Ambas cintas son maravillosamente inventivas y están bien hechas. Aunque creo que Miyazaki debería ganar y probablemente lo hará, aunque solo sea para rendir homenaje a su larga carrera y a una película que puede sea –o no– su última. (Él se ha mostrado cauteloso ante el tema).

Y siempre podrá haber otra sobre Spiderman.

Nicholas Barber

Elemental no es el mejor de los dibujos animados de Pixar y ni Nimona ni Robot Dreams han causado una impresión profunda, a pesar de todas son unas cintas maravillosas.

Así que eso nos deja con Kimitachi wa Dō Ikiru ka (“El chico y la garza”, The Boy and the Heron) y Spider-Man: Across the Spider-Verse (“Spider-Man: a través del Spider-Verso”). Y mi suposición es que el Oscar se lo llevará Spidey.

Fuente: BBC