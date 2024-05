Will Smith confirma que trabaja en la secuela “Soy Leyenda 2”

Will Smith quien protagonizó Soy Leyenda, película de 2007 dirigida por Francis Lawrence, comentó que la cinta tendrá una secuela develando algunos detalles del largometraje, en la que volverá a asumir el papel principal y que también producirá junto a Michael B. Jordan.

En una entrevista, Smith habló sobre el trabajo que está desarrollando junto a Jordan. “Tuvimos un par de semanas juntos hace aproximadamente un mes. Creo que pinta bien”, desveló. “Tenemos algunas ideas realmente sólidas… Creo que vamos a estar en pantalla juntos. Ese tipo es increíble, así que me encantaría hacer eso”, añadió.

Hasta ahora, Smith y Jordan parecen ser los únicos actores confirmados del reparto. Por el momento tampoco se ha desvelado la fecha de inicio de rodaje ni de estreno de la película.





Así será la trama



Durante una aparición en el Red Sea International Film Festival en diciembre de 2023, Smith desveló que la secuela se basará en el final alternativo que incluía el DVD, en lugar del desenlace de la versión en cines, en la que su personaje muere. “Tienes que ser un verdadero aficionado a Soy Leyenda para saber esto, pero en la primera versión de cines, mi personaje muere, pero en el DVD había una versión alternativa del final en el que sobrevivía mi personaje. Vamos a seguir con la mitología de la versión del DVD”, explicó.



Por su parte, el guionista Akiva Goldsman dio más detalles sobre la trama en una entrevista con Deadline. “La película empezará unas décadas más tarde que la primera. Estoy obsesionado con The Last of Us, donde vemos el mundo justo después del apocalipsis, pero también después de un lapso de 20 a 30 años. Ves cómo la tierra reclama el mundo, y hay algo hermoso en la pregunta: a medida que el hombre deja de ser el inquilino principal, ¿qué sucede? Esto será especialmente visible en Nueva York. No sé si subirán al Empire State, pero las posibilidades son infinitas“, apuntó.



“Nos remontamos al libro original de Richard Matheson y al final alternativo. en comparación con el final de la película original. De lo que Matheson hablaba era de que el tiempo del hombre en el planeta como especie dominante había llegado a su fin. Eso es algo realmente interesante que vamos a explorar. Habrá un poco más de fidelidad al texto original“, adelantó, agregó el guionista.

Oriana Lorenzo con información de NT