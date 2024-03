Omar Enrique anuncia concierto para celebrar 30 años de carrera: Participarán más de 20 artistas internacionales

El cantante venezolano, Omar Enrique anunció que celebrará con un concierto sus 30 años de carrera musical, el cual se realizará el 14 de junio y participarán más de 20 artistas.

“Estoy muy contento por el anuncio oficial del concierto de mis 30 años de carrera, es fácil decirlo pero no lo es llegar ahí”, destacó y afirmó que no se imaginó llegar a esta etapa de su vida. “Nunca imaginé que iba a presentarme en el poliedro de Caracas con todas estas estrellas que me van a acompañar. Me siento muy feliz de haberlo logrado”, indicó el merenguero.

Eddy Herrera, quien envió un mensaje en video en el que destacó que “la gran rumba será impresionante”. Además, estará el también dominicano Bonny Cepeda, Elvis Crespo, Los Ilegales, Sergio Vargas, Felipe Peláez, Jean Carlos Centeno, Fernando Villalona, Magic Juan, Manny Cruz, Las Chicas del Can, son algunos de los cantantes que participarán en la fiesta de los 30 años de carrera de Omar Enrique.

En representación de Venezuela estarán Juan Miguel, Xuxo, Los Cadillacs, Roberto Antonio, Diveana, Christian Daniel, Aramis Camilo y Danny Marin y Liz.

Las entradas estarán a la venta desde el 01 de abril por ticketshopve.