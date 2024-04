Conoce estos datos sobre The Walking Dead: The Ones Who Live – Episodio 1

La noticia de la continuación de The Walking Dead con múltiples spin-offs puede sorprender, pero no siempre de manera favorable. La prolongación de una premisa que algunos consideran agotada y repetitiva ha generado escepticismo, especialmente entre los seguidores más acérrimos de la serie original, quienes temen ver a sus personajes favoritos desdibujados en tramas poco convincentes.

Sin embargo, The Ones Who Live (2024) logra destacar precisamente por lo contrario. Con una producción impecable y una historia cautivadora y convincente, este nuevo spin-off ofrece un cierre merecido a dos de los personajes más queridos de la serie original.

El protagonista, Andrew Lincoln, quien interpretó a Rick Grimes, llegó a un acuerdo con AMC para protagonizar una trilogía de películas que cerrarían el arco de su personaje. Este compromiso, inusual en la industria, refleja una dedicación tanto a la historia como a los fans.





Junto a Danai Gurira, quien interpretó a Michonne, Lincoln también se convirtió en productor y guionista del proyecto, concebido como una miniserie de seis episodios. El primer capítulo nos reintroduce a los personajes seis años después de la desaparición de Rick, con Michonne decidida a encontrarlo.



La trama se desarrolla en la República Cívica Militar, una organización secreta que busca restaurar la civilización con métodos extremistas. A través de flashbacks y narración en off, se reconstruyen los últimos seis años de Rick en esta instalación, sus intentos de escape y su lucha por reunirse con Michonne y su familia.



Con una producción cinematográfica y una narrativa no lineal, The Ones Who Live sumerge al espectador en un universo rico en misterio y acción. Rick y Michonne, una de las parejas más icónicas de la televisión, enfrentan desafíos inimaginables en su búsqueda por volver a estar juntos.



Lo más destacado de este episodio inicial es su accesibilidad para nuevos espectadores, quienes pueden sumergirse en la historia sin necesidad de haber visto la serie original. The Ones Who Live ofrece acción, romance y suspenso en un mundo donde los zombies son solo una parte del escenario, mientras que las ambiciones humanas representan la verdadera amenaza.

Oriana Lorenzo con información de VF