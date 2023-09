El cantante Luis Fernando Borjas robo “corazones y miraditas” en la elección de la Reina de Barquisimeto (Fotos)

“¡Que siga este amor Barquisimeto!”, fue la primera expresión llena de emoción y calidez del cantante venezolano Luis Fernando Borjas, al saludar al público presente en elección de la Reina de la Feria Internacional de Barquisimeto en su edición número 46, que se llevó a cabo en el anfiteatro Don Pío Alvarado ubicado en el complejo ferial de la capital larense.

El show que inició a las 11 y 50 minutos de la noche les permitió a los presentes disfrutar de diferentes temas como, “La Miraita, Deja, no la juzguen, Como es Tan bella, Lágrimas no más, Quiero Decirte,” y su más reciente sencillo “En Otoño,” permitieron a Borjas demostrar una vez más su calidad vocal y la fusión de los ritmos tropicales y urbanos sin perder su esencia.

El ex vocalista de Guaco por más de dos décadas y nacido en la tierra de sol amada, resaltó que “El Amor todo lo puede”, es por ello que a manera de pregunta resaltó, “¿Qué me hiciste Barquisimeto?, que hoy estoy aquí demostrando mi amor y amor y cariño ante el apoyo incondicional que me han demostrado durante mi carrera.”

A mitad de su presentación, el ganador de dos Latin Grammy, durante su estadía en la Superbanda de Venezuela Guaco, presentó a los Barquisimetanos su más reciente sencillo, “En Otoño”, tema que interpreta junto a su hija Camila, y que representa un claro ejemplo de la relación familiar entre padre e hija.

Luego de hacer su recorrido por importantes temas y demostrar su pasión por su pasión por el canto y baile, Borjas se despidió de la ciudad de los crepúsculos prometiendo volver a encontrarte con “La Miraita” de las guaras.

Zuleydy Márquez NB