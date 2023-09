Aidyn Camacaro es la reina de la Feria de Barquisimeto en su edición 46

En una noche brillante, rodeada de mucha alegría y colorido por parte del público que colmó el escenario de increíbles emociones en el Complejo Ferial Bicentenario, ubicado en la Avenida Libertador, finalizó con la coronación de la hermosa Aidyn Camacaro como la Reina de la Feria Internacional de Barquisimeto 2023.

Durante el anochecer del día viernes 08 de septiembre, la representante de Aguedo Felipe Álvarado, se alzó con la corona en el anfiteatro Don Pío Alvarado, engalanando al espectador con un traje de color blanco, resaltando la belleza guara y demostrando del por qué es una de las capitales donde reinan las mujeres más bellas de Venezuela.

La animación del certamen de belleza, fue conducido por el moderador Leonardo Enrique Aldana Mascareño y la periodista Gizel Mobayed.

Cabe recalcar, que esta es la edición número 46 de las Ferias Internacionales de la ciudad crepuscular, por tal razón ha llenado todo un espacio con diferentes personalidades, entre ellos artistas, modelos, empresarios, políticos y medios de comunicación, sin embargo; Los acompañantes de cada parroquia, en las cuales Catedral, Guerrera Ana Soto y Santa Rosa, tuvieron a las barras más animadas del evento.

Después de los respectivos desfiles de las candidatas, la banda ganadora, fue impuesta por la elegante primera dama Roosmary González de Reyes y por el Alcalde de la ciudad, Luis Jonás Reyes Flores. El burgomaestre, demostró ante el público la alegría de vivir un mágico momento, y de lograr que la Feria de Barquisimeto tiene a su nueva reina, su nombre es Aidyn Camacaro de Aguedo Felipe Álvarado.

“Mis compañeras tenemos virtudes, creo que este certamen de belleza, se realiza no por tener diferencias en el escenario, sino por llevar un mensaje a la sociedad. Yo soy parte de una fundación que se llama el cielo a la tierra, con el mensaje de ayudar a las personas que no tienen privilegios” Describió Aidyn Camacaro la nueva reina

La ganadora al mejor cabello fue Paola Suárez, mientras que Aidyn Camacaro de Agüedo Felipe Alvarado, fue electa como la “mejor silueta”. El premio a la mejor pasarela y también ganadora de la banda “señorita fotogénica”, fue para Margarita Estrada y “señorita redes sociales Raymar Lameda; Daniela Amaro se quedó con la banda “señorita Palmeras Shop”, mientras que Linamar Mejia y Valentina Delgadillo, también estuvieron galardonadas.

“No es solamente tener una cara bonita, mi propósito como reina es dejarles a mis hermanos guaros un mensaje a la educación, creo que es la base fundamental para todas las personas, un título vale mucho, si nosotros estamos en China nosotros vamos a ser simplemente venezolanos y profesionales” Comentó María Fabiola Pérez – Buena Vista

Por su parte, la participante de la Parroquia Concepción detalló lo siguiente “Llevar el trabajo de una reina no es nada sencillo, es ser una persona constante y tener amor por lo que haces, Linamar Mejía tiene mucho para dar y Barquisimeto muchísimo para mostrarme. Estoy acá porque quiero dejar a mi Barquisimeto muy alto, sin embargo lo importante es mostrar nuestra esencia de ser guaro”.

Cují y sus palabras enaltecieron al público

“Considero que el reinado de las Ferias nos impulsa a crear distintos planes de acción, en mi caso es crear campaña que me permitan demostrar que el amor y respeto se puede construir una sociedad armónica, recuerden que sus sueños mueren, cuando muere su soñador”.

“Mi papá nunca me ha apoyado y aquí estoy brillando”

“Mi padre nunca me ha apoyado, me ha dicho que por ser bajita, no puedo concursar en un evento de reinas. Hoy le digo a mi padre, tu hija está cumpliendo uno de sus más anhelados sueño, papá no confundas baja estatura con pequeñez” Expresó Daniela Amaro la representante de la Parroquia Juáres

La segunda finalista es la representante de la parroquia Tamaca Karem Rosset, la primera finalista es Santa Rosa Valentina Delgadillo, la reina del deporte es Juáres: Daniela Amaro, por consiguiente la reina del turismo de Barquisimeto, es Wanda Alastre de la Parroquia El Cuji y la reina de las Ferias Internacionales, es la representante de Aguedo Felipe Alvarado: Aidyn Camacaro de 21 años y con una estatura de 1.72, sus medidas son: 85-60-90.

Exactamente, a las 12 y 30 el cantante Luis Fernando Borjas deleitó a los presentes con su repertorio completo.

Redacción y entrevista: Edwin Sports Hevia / @edwinhevia