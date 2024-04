107 USUARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL ALCALDE RECIBIERON APORTES SOLICITADOS

El Alcalde de Iribarren Luis Jonás Reyes Flores realizó la 2da entrega de aportes a 107 usuarios y usuarias de sus programas multimedios EntreTodos y el radial IribarrenseTransforma, transmitido todos los martes y miércoles respectivamente.

“Gracias a la revolución bolivariana se ha logrado un sin fin de mecanismos para conocer las realidades del pueblo individuales y colectivas. A través de estos programas, nos permite interactuar y difundir parte de la gestión en favor de nuestro pueblo, también nos permite recibir solicitudes y bendiciones. Gracias al trabajo en conjunto entre la dirección de prensa y despacho de la alcaldía, una vez al mes estamos haciendo entregas a las solicitudes que nos hacen de manera oportuna y eficaz”, declaró Reyes Flores.

Consultas y exámenes médicos, cauchos, bicicletas, tanques para el almacenamiento de agua, bombas de agua, neveras, cocinas, lavadoras, aires acondicionados, máquinas de coser, puertas, láminas de zinc, ventanas panorámicas, hornos reposteros y otros enseres fueron recibidos por el grupo de seguidores.

Sildy Quevedo, muy emocionada expresó: “Cuando me llamaron no me lo creía, soy estudiante universitaria y con este carro de perros voy a emprender mi negocio para ayudar a mi familia y seguir adelante con mis estudios, gracias a Dios y al alcalde Luis Jonás por tomar en cuenta a los jóvenes emprendedores.”

El jefe del municipio y moderador de ambos espacios informativos, invitó a todos los asistentes a conectarse a EntreTodos los martes a las 7 de la noche, por instagram en la cuenta @luisjonaspsuv y su canal YouTube y también a sintonizar IribarrenseTransforma los miércoles a las 7 de la mañana en diversas emisoras barquisimetanas, e invitar a familiares y vecinos a que también vean su programa y puedan estar informados de su gestión y el cumplimiento del compromiso que tiene con su pueblo.

Nota de Prensa