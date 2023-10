Día Mundial de los animales: ¿Cómo podemos celebrarlo?

Este miércoles 4 de octubre se celebra una efeméride importante. Se trata del Día Mundial de los animales. Esta fecha, promovida por la Organización Mundial de Protección Animal, se instituyó con la intención de frenar la extinción de muchas especies del reino animal. También para recordarnos que todos formamos parte de una cadena conocida como el ciclo de la vida y la destrucción de cualquier especie, genera grandes estragos en la naturaleza.

El Día Mundial de los animales se celebró por primera vez en 1925. Se eligió esta fecha porque coincide con el nacimiento de San Francisco de Asís, santo patrono de los animales. “El Padre Francisco” como se le conoce, consideró que todos los seres que habitan la tierra son criaturas de dios. Por ello, su vida y su dignidad como seres vivientes que sienten es digna de respeto.

Una forma de celebrar el Día Mundial de los Animales, es brindar asistencia a los seres que necesiten de tu ayuda. Por ejemplo, puedes colaborar con los perros y gatos en condición de calle. Asimismo, si eres testigo o tienes conocimiento de casos de maltrato animal, denúncialos ante el Ministerio Público. En Venezuela existe una Fiscalía Especial en materia de Protección Animal y Fauna Silvestre.

Da el ejemplo en el trato animal

Otra manera de conmemorar esta fecha mundial es ser más empático con tu mascota. Si tienes un animalito doméstico, pon el ejemplo: asegúrate de tratarlo bien. A continuación te ofrecemos algunos tips para tu consideración:

Bríndale las condiciones necesarias para que pueda vivir con dignidad. Esto implica varios aspectos: alimentación, espacio adecuado, sácalo a hacer sus necesidades fisiológicas, protégelo del exceso de calor en esta época; no lo dejes en un patio o platabanda.

Si necesita atención médica, llévalo al veterinario. Asegúrate de que tenga sus vacunas. Si no tienes dinero para pagarlas, acude a fundaciones. Por ejemplo, en Venezuela, la Misión Nevado.

Traspórtalo en condiciones adecuadas, no lo dejes encerrado en el carro.

Aséalo en el lapso correspondiente.

Dale cariño. Ellos brindan mucho amor desinteresado, devuélveselo.

No lo abandones.

En el Día Mundial de los Animales es imperativo recordar que es un delito traficar o tener en casa especies exóticas o silvestres.

Con información de Venezuela News