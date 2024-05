Presidente Maduro entregará este miércoles los recursos para proyectos aprobados en consulta popular del 21 de abril

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la entrega de recursos a los 4.500 circuitos comunales que participaron en la Consulta Popular Nacional del pasado 21 de abril, para comenzar a desarrollar los proyectos en las comunidades del país.

Durante la inauguración del Hospital Tipo I “Susana Maduro”, en el municipio Tocópero, estado Falcón, el jefe de Estado precisó que este miércoles, hará entrega oficial de los beneficios.

“Mañana vamos a hacer un acto muy importante con los cuatro mil quinientos circuitos comunales para proceder a entregarle los recursos para que arranquen los proyectos que ustedes votaron el domingo 21 de abril”, informó.

Al pueblo de Tocópero, que votó por proyectos de atención al agua, les recalcó que “mañana le damos los recursos para que arranquen esos proyectos de agua”.

Igualmente, ordenó al ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, y al ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPE), Jorge Márquez, atender y solucionar requerimientos en materia de transporte público y energía eléctrica.

“Ministro Velázquez Araguayán, mañana se me viene y me le pone solución al tema del transporte público de aquí de esta región, y el ministro de Energía Eléctrica me viene a resolver el tema de las subestaciones, dos temas claves de aquí. Los dos me amanecen aquí. Araguayán y Jorge Márquez”, solicitó.

Para el jefe de Estado, la atención a las necesidades del pueblo es la prioridad, por ello, llamó al Poder Popular a mantenerse organizados y empoderarse.

“Lo importante es el Poder Popular y el pueblo tiene que educarse cada vez más, organizarse cada vez más. Yo lo que digo es tomar el poder, el pueblo debe tener el poder”, recalcó.

