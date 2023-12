Regalos de navidad: El Niño Jesús llegó a los hogares barquisimetanos

El niño Jesús llegó a los hogares barquisimetanos, sacando sonrisas y otorgándoles los obsequios a cada uno de ellos, para celebrar su nacimiento y una Nochebuena.

Ha llegado la temporada festiva y el día más esperado por los niños con el sonido de las campanas de los trineos y el de los fuegos artificiales, brillando en nuestras calles barquisimetanas con la esperanza real de una mañana mejor. En medio de todos los reencuentros, la cena no ha faltado, ni hablar los respectivos regalos.

Entre cantos de villancicos y la entrega de regalos, que son los más esperados por los niños barquisimetanos. Además del buen vino, la hallaca o el tradicional pan de jamón, conmemoran una noche buena y la llegada del hijo de Dios; En algunos hogares, los más pequeños le han pedido con fe al Niño Jesús para que les cumpla el deseo de un lindo obsequio y que los haga sonreír.

Regalos de Navidad

”La navidad es la unión en familia, es alegría y felicidad. Yo le pedí al Niño Jesús de obsequio un celular”. Comentó Camila Méndez una niña bastante ilusionada



A su vez, Aime Giménez expresó qué para ella La navidad es el más hermoso momento del año, porque justamente se celebra el nacimiento del Niño Jesús ”Fue él que me dio el mejor regalo de la vida; Una hermosa princesa llamada Camila. Estoy muy agradecida con nuestro papá celestial, ella es mi primer tesoro de navidad, es por eso que compartimos con más alegría entre amigos y familiares los regalos del niño Dios”.

Verónica Marchán pidió unos audífonos rosados

”Soy Verónica Marchán, hoy les quiero expresar que le pedí al niño Jesús un maquillaje y unos audífonos de gatita rosados, a mí me gusta mucho la navidad por ser el nacimiento del niño Dios. También pedí una muñeca para mí y un carrito para mi hermano Zabdiel Jeremías”.

Por su parte, Jesús Miguel Hevia García de 5 añitos, indicó que le pidió a San Nicolás un carro de cheis Paw Patrol: ”Yo le pedí al niño Jesús un carro de cheis de superhéroes y policías, junto a una gandola de paw patrol”.

Antonella Jiménez y Anthony Salas pidieron un teléfono al niño Dios

”Le pedí al niño Jesús un teléfono y unos audífonos. Quiero compartir en familia este lindo día. La navidad para mí, significa el momento más precioso de los 12 meses que tiene el año”. Indicó la joven Antonella Jiménez

”Mi nombre es Anthony Salas, yo le pedí un celular al niño Jesús, este es un mes donde nosotros los pequeños compartimos y comemos en familia, es un tiempo de mucha alegría”. Dijo un centrado muchacho en la calle 19 de Barquisimeto, estado Lara

A Francisco Parra el niño Jesús le obsequió un lindo balón

‘‘Le pedí al Niño Jesús un balón de fútbol y cosas para la escuela. Yo sueño con ser futbolista y ese es mi mayor sueño” recalcó Francisco Javier Parra Rea

Annelis Álvarado y el mensaje para su pequeño hijo

”La navidad es la época linda, dónde grandes y pequeños nos reunimos en familia, para compartir unidos junto a las grandes bendiciones que nos da el niño Dios. Adriexael Linarez Alvarado tiene un añito y está contento por festejar este día, mi hijo pidió de regalo un carro donde se pueda distraer y montar”. Señaló Annelis Alvarado

Jesús Alberto Hevia pidió un Paw Patrol

Regalos de navidad: El Niño Jesús llegó a los hogares barquisimetanos

”Mi hijo Jesús Alberto Hevia Caderón, le pidió al Niño Jesús un Paw Patrol, unos carritos y también varios dinosaurios de juguetes. Mi hijo es mi vida entera, es lo máximo y lo mejor que Dios me ha regalado; Lo deseé durante tantos años y lo anhelé, y por fin me dio la dicha por ser madre. Me siento muy feliz, porque es un muy amado y querido por todos, me siento extremadamente feliz”. Destacó Yennifer Calderón una madre muy agradecida por tener un bonito regalo de navidad

Mientras que Juan José Camacaro Rojas, le pidió un ”Chuchui” así le dice el pequeñín de tres años, a las bicicletas. ”Le pedí una chuchui a Jojojo, quiero compartir en familia y darle gracias al niño Dios para ser mejores humanos”.

Hermanitos y sus peticiones al Niño Jesús

”Le pedí unos audífonos de gatitos azul al niño Jesús, yo quiero mucho a la navidad y amo a mi abuela”. Comentó Sebastián Salas, por consiguiente; Abril Salas, le pidió un set de maquillajes y corona al niño Dios.

Los Camacho y sus regalos

”El 24 espero mis regalos, yo les pedí una muñeca y una casa de muñequitas” Aranza Camacho

”La navidad es el nacimiento del Niño Jesús, es compartir en familia, es obtener regalos y estar en felicidad. Yo le pedí una bola de nieve de cristal a San Nicolás”. Samuel Camacho

Los más buscados a nivel mundial

Si bien muchos celebran la festividad para honrar el nacimiento de Jesús, también se ha convertido en una festividad cultural mundial y, a menudo, la celebran incluso los no cristianos, es decir, todos se unen en una noche especial llena de amor y paz.

Una encuesta en MBH Bank (Banco Comercial Internacional) destaca que cada la representación sobre los hábitos de la población en materia de regalos navideños. La encuesta revela que una media de seis personas hacen regalos en Navidad y entre los cuales, los más buscados son las chucherías, monopatines, bicicletas, celulares y libros.

La navidad para los niños barquisimetanos significa algo especial

Willianny Vargas una jovencita sonriente nos respondió al equipo reporteril de Noticias Barquisimeto que ”le pidió unos audífonos de gatitos a San Nicolás y pasarla en familia” Así como Gabriel David Mujíca Rea, quien se mostró directo con la carta que pidió para jugar béisbol ”Santa es un buen personaje que me gusta mucho, su festividad es atractiva. Quiero un bate, una mascota y un casco”.

Finalmente, Wilfred Vargas le pidió al Niño Jesús un ”Carro grande que si lo rueda solo por el piso. Quiero compartir con mis primos y vecinos esta noche bonita porque me gusta”. No obstante, Fabiana Vargas entusiasmada dijo que quiere una muñeca ”llorona” y un juego de pulseritas.

