Alarma! Reportan situación irregular en la sede de Conas ubicada en el este de Barquisimeto

Familiares y vecinos de la urbanización El Pedregal, ubicada en el este de Barquisimeto informaron sobre situación irregular en horas de la mañana de este domingo 19 de mayo, en la sede del Conas.

Las alarmas se encendieron cuando los gritos de inconformidad y quejas por parte de los presuntos de privados de libertad comenzaron a escucharse.

La señora Josefa García, familiar de una reclusa quien se encuentra en investigación en el recinto desde hace más de 7 meses, contó llena de angustia y susto sin decir su nombre, que a eso de las 3 de la mañana sonó el teléfono celular avisando que se había formado una reyerta dentro de la sede.

” Desde esa hora no pude dormir y me llene de miedo, arregle la comida y me vine y efectivamente al llegar se escuchaban como detonaciones y el olor a gas lacrimógeno me ardía los ojos. “

La situación al parecer, se tranquilizó a media mañana, sin embargo los familiares estaban a las afueras del recinto con la esperanza de que los dejaran ingresar o al menos les recibieran ropa y comida para el aseo de sus familiares.

Cuando ya casi eran las 11 de la mañana, un funcionario salió y les explicó que todo estaba en calma y que a las 2 de la tarde se iba a permitir las visitas a las féminas.

Es importante resaltar, que la en esa sede del Conas, ubicada en las adyacencias de un conocido restauran de la ciudad se encuentran 34 privados de libertad entre hombres y mujeres, donde al parecer, estos se encuentran encerrados en las habitaciones externas del lugar, donde funcionaba la seguridad de la vivienda antes de que fuera decomisada por parte de la Guardia Nacional Bolivariana al narcotraficante ” El loco Barreras. “

Noticias en desarrollo

Zuleydy Márquez / Noticias Barquisimeto