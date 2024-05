Las líneas que lanzó Maduro para la campaña electoral

El Gran Polo Patriótico (11 partidos y movimientos sociales) ya lanzó las principales líneas para la venidera campaña electoral que inicia el 4 de Julio, con miras a las presidenciales del 28 de julio.



El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro.



La estrategia de “Venezuela Nuestra” prevé el acercamiento del proceso con el pueblo, víctima de la guerra económica y el bloqueo.





De acuerdo a lo esbozado por el presidente Nicolás Maduro, candidato a la reelección, privilegiarán el acercamiento en lo local, porque consideran que es allí donde se necesita “sanar las heridas de las guerra económica”.



Parte de esas líneas fueron expuestas por Maduro y otros voceros del chavismo el jueves pasado durante la activación del Comando de Campaña “Venezuela Nuestra”, evento realizado en la cumbre del Warairarepano donde está asentado el Hotel Humboldt.



Minutos antes que llegara el primer mandatario a la convención, habían izado una bandera de Palestina (330 m2), en el asta enclavada a la entrada del Humboldt, para recordar los 76 años de la Nakba, día en que miles de palestinos fueron expulsados de sus territorios por el naciente estado israelí.



En el evento del Gran Polo Patriótico estaban representadas las cinco generaciones identificadas por el presidente Maduro y que fueron incorporadas tanto en los siete equipos sectoriales como en uno de ellos en específica. “5 Generaciones en Revolución”, equipo que está presidido por Luis Reyes Reyes y del cual forman parte Fernando Soto Rojas y María León.



En el salón se vieron caras nuevas que se enrolan al comando de campaña, como Alex Saab y su esposa Camila Fabri; Samuel Moncada (representante permanente de Venezuela ante Naciones Unidas); así como otras figuras del chavismo que estuvieron ausentes por un tiempo, tales como: Yadira Córdova y María Cristina Iglesias.



Al final de la tarde de ese jueves, luego de una ronda de consultas, ingresó el presidente Maduro al salón principal donde estaba sentada la dirigencia del Gran Polo Patriótico.



Al tomar la palabra, Maduro puso en claro a qué se enfrentan en la venidera campaña electoral. “¿Cuál es el modelo que propone el imperio del mal?”, preguntó Maduro al auditorio para suscitar la reflexión. “Colonizar nuestra economía; quitarnos nuestros recursos naturales, tratarnos como patio trasero”, respondió para significar que eso sería materia de debate en la campaña electoral.



Y para colocar en blanco y negro los dos caminos a los cuales se enfrenta el electorado en las elecciones del 28 de Julio, Maduro preguntó que cuál era la dicotomía. “Entre el modelo colonial dependiente; entre ser esclavos económicos o ser libres con un nuevo modelo económico soberano, diversificado que satisfaga las necesidades del país y tenga vocación exportadora”, desglosó.



Pero no solo la dicotomía es en el aspecto económico. Maduro igualmente dibujó cuáles son las dos opciones en el campo políticas a las cuales se enfrenta el país este año electoral.



“En lo político la dicotomía es mucho más clara”, comentó el Jefe de Estado quien presentó esas opciones polarizantes “entre, un Presidente manipulable, débil, títere, pataruco, dependiente, sin liderazgo o un Presidente con liderazgo, con experiencia, con pueblo, valiente, no manipulable”.



Y como ejemplo de ese “Presidente manipulable”, Maduro sacó el caso de Javier Milei (Argentina), fórmula que estarían pensando desde Estados Unidos para Venezuela. En ese sentido, Maduro describió a Milei como una construcción “del sionismo y de los millonarios que han saqueado a Argentina”.



El “dime algo Jorge Rodríguez” que le lanzó Maduro al Presidente de la Asamblea Nacional, vino en medio de esa reflexión que estaba haciendo sobre ejemplos de “presidentes manipulables” en la región.



“Yo creo que esta batalla que ya usted ha emprendido es la culminación de recuperación de la patria”, dijo de entrada el jefe del comando de campaña. Y para seguir en la onda de la campaña que se avecina, Rodríguez la describió como “una batalla contra la mentira, contra los bloqueos de todo tipo”.



Y al hablar de “bloqueos de todo tipo”, Jorge Rodríguez explicó que actualmente “hay una censura en contra del chavismo y en contra del candidato del chavismo; porque es la única manera que ellos tienen para imponer sus mentiras”.



Pero además de eso, Rodríguez formuló una pregunta a la dirigencia del Gran Polo Patriótico reunida en el Humboldt, interrogante que igualmente forma parte (su respuesta) de los lineamientos lanzados para encarar la campaña electoral. “¿Por qué Estados Unidos y su Gobierno tienen tanto interés en Venezuela?”. Ya el punto lo había asomado Maduro cuando entrevistó a Diego Ruzzarín en su podcast del sábado pasado. “Esto parece una campaña para elegir al presidente del mundo”, dijo en esa ocasión Maduro.





Para proseguir exponiendo las líneas gruesas de la contienda electoral, Maduro le dio la palabra a su esposa y diputada Cilia Flores, quien jefatura el equipo de Estrategia Electoral. Flores llamó a no dormirse porque “la victoria no cae del cielo”. Complementó al decir que esa “gran victoria la construimos entre todos”.



Y ya en lo práctico, Maduro soltó una tarea y una advertencia, a tomar en cuenta durante la campaña electoral. “Unificar a todo el que pueda ser unido en función de grandes consenso”, fue la tarea. “Han intentado meter el odio y no han podido; la gente no quiere más confrontación estéril, no quiere peleas estériles, no quiere que se pierda el tiempo en conflictos estériles; la gente no quiere odiar…la gente quiere soluciones, avances”, advirtió el presidente que va a la reelección el 28-J.

Zuleydy Márquez con Información de Últimas Noticias