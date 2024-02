La nutrición es importante: «Muchas veces nos alimentamos y no nos nutrimos»

”La nutrición y la alimentación, son dos conceptos distintos. A veces, las personas se alimentan pero no se nutren; hoy en día, hay ciertos productos que nos los han vendido con alimento, para evaluar eso, existen especialistas que deben realizar un plan de alimentación de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada ser humano”. Así lo explicó en ”Actualizando con Zuleydy Márquez” la nutricionista Yessica Castellanos en el programa transmitido por la señal de Somos 93.5 FM y Somos Televisión.

Leer también: ”La IA facilitará los procesos del marketing empresarial”: María José Boscán Community Mánager

La nutricionista comentó en ”Actualizando” que la alimentación, se planifica de acuerdo al peso y la talla correspondiente. ”Todas las personas saben hacer menú, sin embargo no todas, saben planificar la alimentación”.

«Muchas veces nos alimentamos, pero no nos nutrimos» Yessica Castellanos, nutricionista

¿Cómo se planifica la alimentación?

R: Se tiene que tomar en cuenta varios parámetros. Lo que es la parte de la evaluación nutricional y el indice de masa corporal, a través del peso u talla, lo normal de esta por la tabla de valores de la Organización Nutricional de La Salud, va de 18 a 24.5 y en si ése parámetro está por debajo, estaríamos hablando de un déficit nutricional. Esto se calcula a través del peso y talla al cuadrado. Esto nos lleva a un resultado, la cual nos indica en la tabla si la persona está normal, tiene sobrepeso u obesidad.

La obesidad morbida es por encima del 40.0 Kg/m2

Así como el individuo envejece, también lo hace el organismo

A medida que avanzamos de edad, vamos a perder estatura y cuando la pierdes, pero sigues comiendo con sobrecarga de alimentos, va a tener consecuencias de engordar tu cuerpo, es decir engordas a los lados y con el tiempo se perderá la talla.

Los huesos van disminuyendo; el calcio se va perdiendo. Por eso, hay que comer vitaminas y minerales, como los vegetales para tener efectividad en nuestros organismos.

¿En qué nos ayudan las frutas en la nutrición y la alimentación?

Las frutas por proveer vitaminas, además de ácido fólico, hierro y calcio, nos ayudan por la cantidad de Carbohidratos que tengan. No obstante, para el paciente diabético no todas las frutas se pueden consumir, hay varias que no se puede consumir por contener levulosa, como por ejemplo: El cambur, el mango, el níspero, pero en otro tipo de persona, pueden ser consumidas en su totalidad, es decir no está contraindicado, debido a que les aporta minerales.

NUTRICIÓN BIONERGÉTICA

La fotosíntesis es el proceso por el que las plantas fabrican sus alimentos a partir de agua y sales

La nutrición

Yessica Castellanos, informó sobre la reapertura de un diplomado en Bionergética para la la salud preventiva y terapéutica a partir del sábado 9 de marzo, el cual se dará ”Gracias a un convenio con la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, en el cual estaremos los ponentes la Ingeniero Leyda Lara, la terapeuta Elena Mendez, la lcda. Fony Villasmil y mi persona”

”Enseñaremos las diferentes estrategias de cómo pueden tener una excelente alimentación, la alimentación infantil, embarazadas, a los niños de etapa escolar, al reino animal, reino vegetal, de la fotosíntesis y cuáles son los elementos de la naturaleza. Esto será aproximadamente a lo largo de tres meses, dicho diplomado es para todas las personas que deseen aprender, durante los días sábados desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde” destacó la licenciada Castellanos.

Redacción: Edwin Hevia Cadevilla

Entrevista: Zuleydy Márquez / Producción: Ana Díaz