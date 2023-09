Juanes reveló como ha enfrentado la depresión desde hace 13 años

El cantante colombiano Juanes se sinceró con su fanaticada sobre lucha contra la depresión a la que se ha enfrentado desde hace 13 años.

A través de su cuenta en Instagram, Juanes compartió una fotografía de sí mismo con un mensaje en el que relata su experiencia con el trastorno depresivo, caracterizado por un bajo estado de ánimo.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas que acabas de leer”, dice el inicio del texto compartido por el artista.

Confesó que en el mejor momento de su carrera musical se sentía “destruido, desilusionado y cansado”, a pesar del éxito que lo acompañaba, al punto de sufrir un colapso nervioso que lo obligó a detener sus actividades profesionales, lo que lo llevó a refugiarse en el alcohol como forma de “anestesiar y poder seguir”, según relata su carta.

“El resultado fue peor”, escribió. “Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música o verme en alguna publicación, y lo más doloroso, no disfrutar el estar en un escenario”, expresó.

El intérprete de “La camisa negra” agradeció a su familia y amigos cercanos que lo apoyaron en ese momento, así como también, que en estos tiempos sea más abierto hablar sobre esos temas de salud mental que antes significaban un tabú.

Destacó que los jóvenes de hoy pasan por pruebas muy fuertes con las redes sociales, que también afecta a los padres y se cuestionó ¿quién cuida a los padres?.

El colombiano exhortó a las personas que sufren de depresión a buscar ayuda profesional. “Recuerden, todos podemos sufrir de depresión y hablar de ello es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas”, advirtió.

El también compositor asegura que ha podido avanzar pese a los problemas de salud mental que ha padecido, que continua enfrentado y que el mismo asegura que ahora maneja mucho mejor.

Finalizó destacando que se siente orgulloso de quien es, por tomar las decisiones que tomó para hoy ser mejor artista y mejor ser humano.

Con información de: Globovisión