Italia: El Francés Paul Pogba da positivo por testosterona en un control antidopaje

El centrocampista de la Juventus fue controlado positivamente en testosterona tras el encuentro ante el Udinese. Se arriesga a una sanción de cuatro años.

La Juventus vive en estas horas el enésimo caso de sus últimos meses. El centrocampista Francés Paul Pogba dio positivo en dopaje (testosterona) tras el encuentro de la primera jornada de Serie A entre bianconeri y Udinese, que el francés había vivido en el banquillo. La noticia fue confirmada oficialmente a media tarde de este lunes.

Justo esta mañana, el mediocampista había analizado su momento de los últimos años en Al Jazeera: “El dinero cambia las personas, puede destrozar familias. Pensé que ya no quería dinero, que no quería jugar más, que quería estar con personas normales, que me quieran por lo que soy, no por el dinero”.

Según La Gazzetta dello Sport, con un positivo en testosterona el riesgo para Pogba es una sanción de cuatro años, ya que es una sustancia que no puede tener exención terapéutica. Aunque habrá que esperar los comunicados de las partes y, sobre todo, las segundas análisis para confirmarlo. Es la enésima mala noticia para Pogba desde su regreso a la Juve. Sus problemas físicos, por los que se perdió también el Mundial, le obligaron a jugar apenas 10 encuentros, con solo 161 minutos en el verde durante toda la temporada pasada. En esta, solo sumó 52 minutos en las primeras tres jornadas.

La Juventus hizo oficial un comunicado de prensa según el cual aceptan la suspensión de Pogba solicitada por el Tribunal Nacional Antidopaje italiano. Ahora Pogba podrá recurrir en los próximos días y solicitar un contra análisis. Si se confirma el positivo en ese caso, será juzgado por el tribunal nacional antidopaje italiano.

La inhabilitación por dopaje podría llegar a los dos años, que se podrían ampliar a cuatro si se demuestra que el deportista tenía intencionalidad de doparse.

Diario AS

Noticias Deportivas