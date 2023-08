Investigan caso del policía en Iribarren tras el video que se hizo viral

La Directora General de la Alcaldía de Iribarren, Juliht Ángel en compañía del Coronel Orlando Gómez, director de la Policía Municipal, dieron una deuda de prensa este viernes, en donde enfatizaron que “el caso del policía municipal es un hecho muy aislado y personal y el cual está siendo investigado. Es necesario minimizar y desaparecer este tipo de actuaciones que someten a una persona al escarnio público. Este acontecimiento jamás enlodará el gran trabajo que realiza nuestro cuerpo policial”.

Ambas autoridades ofrecieron declaraciones a los medios con el fin de aclarar de forma oportuna un vídeo que se hizo viral, donde un funcionario de la policía municipal procedió de manera incorrecta a convenir con compañeros del transporte público a un mal procedimiento.

Ángel agregó que la PMI ha estado en un proceso de transformación de su capacidad profesional y humana: “Como hecho concreto se puede ver los programas ejecutados a través del plan de desarrollo como una policía comunal junto al poder comunal para ejercer nuevos órdenes de seguridad”, destacó la directora general de la Alcaldía.

Leer también: Adolfo Pereira ordenó humanizar más la atención de los pacientes en los recintos asistenciales

“Esto no es referencia de lo que actualmente es nuestro cuerpo policial, el cual es una policía preventiva que ayuda al pueblo por instrucciones del alcalde Luis Jonás Reyes Flores. Esto no define lo que son más de 300 funcionarios, está actuación no puede empañar toda la gestión que venimos haciendo”, detalló el Coronel Orlando Gómez, director de la Policía Municipal de Iribarren.

Gómez expresó que la ciudadanía puede contar con la policía municipal y realizar una denuncia oportuna para evitar que hechos como este sigan ocurriendo en el municipio.

Nota de prensa