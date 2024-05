MLB: Luis “La Regadera” Arráez vuelve a duplicar y sigue subiendo su promedio de bateo

En lo que va del mes de mayo Luis Arráez se ha embasado de una u otra manera en todos sus encuentros.

Luis Arráez consiguió este viernes su tercer encuentro multihits en las últimas siete jornadas y extendió a 23 su cadena de juegos embasándose. Con ambas rachas el venezolano continúa en alza y subiendo su promedio de bateo en la temporada.

El primer bate de los Padres de San Diego ligó de 5-2 con una carrera anotada ante los Bravos de Atlanta y subió su average en la campaña a .306, tres puntos arriba de cómo arrancó el compromiso. Por su parte, aumentó su OPS en 2024 a .724.

Son numeritos que Luis Arráez logró tras un gran momento de forma en actualidad. Durante sus últimos 15 compromisos, tiene línea ofensiva de .326/.367/.370 producto de los 15 hits que ha soltado en 46 turnos oficiales.

Así que en San Diego siguen encantado de concretar ese cambio que llevó al venezolano a los Padres. Encontraron a ese primer bate que prende la ofensiva y que nuevamente los ayudó a conseguir una victoria ante un rival complicado.

ENAMORADO DE LOS .300

Mientras que en el beisbol se buscan slugger, Luis Arráez produce de forma diferente. Quizás le pidan que conecte jonrones, el venezolano sigue enfocado en hacer contacto y llegar a la base.

«Ahora con los análisis se enfocan en los jonrones, se enfocan en los muchachos que golpean fuerte la pelota, pero batean .200», dijo Arráez a ESPN. «Pero en mi mente, y con todo el trabajo que hago, me mantengo concentrado en simplemente hacer lo que sé. No en intentar hacer demasiado ni en hacer lo que me dicen que haga. Los analistas dicen que mi velocidad de salida es [entre] los más bajos de las Grandes Ligas. Amén. Que sigan diciendo eso”.

Gracias a su jornada de múltiples imparables ante Atlanta, Luis Arráez volvió a meterse entre los mejores 10 bateadores de la Nacional. Poco a poco se meterá en la pelea por defender su corona.

Luis Arráez aparece entre los jugadores que logran un mayor porcentaje de contacto ideal en el mejor béisbol del mundo. 🔢 pic.twitter.com/9ch56DiVIO — LasMayores (@LasMayores) May 17, 2024

“Cuando tienes la capacidad de golpear una pelota en todas las diferentes áreas, vas a batear mucho. Y en términos generales, nuestra industria ya no nos enseña eso. Ya no se valora. Ya no se monetiza, pero a nosotros nos está ayudando mucho”, cerró Mike Shildt sobre el venezolano.

