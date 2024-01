¿Es posible manipular los volcanes para evitar las consecuencias de erupciones?

¿Es posible manipular los volcanes y evitar tragedias en el mundo entero?

¿Es posible manipular los volcanes para evitar las peores consecuencias de las erupciones?

Una noche de 1986, un lago volcánico inestable de Camerún emitió una nube de gas CO2 que se deslizó cuesta abajo -manteniéndose cerca del suelo- y se coló en granjas y edificios. Lo que siguió fue una tragedia: más de 1.700 personas y 3.000 cabezas de ganado terminaron asfixiadas.

Leer también: Ricardo Defendini hijo de Bertha Carrero: “La Copa Divina Pastora significa el renacer del voleibol en el estado Lara”

El número de muertos por el desastre del lago Nyos, causado por lo que se conoce como una erupción “límnica”, fue tan alto que científicos e ingenieros se pusieron a la tarea de evitar que algo así volviera a ocurrir. Tres años más tarde, comenzaron a extraer el gas mortal del fondo del lago usando una simple manguera de jardín (a la que siguieron tuberías más grandes).

El procedimiento no estuvo exento de riesgos (es posible que el proceso de extracción del gas hubiera provocado otra liberación importante), pero funcionó. Desde entonces, los niveles de CO2 se han mantenido controlados con éxito.Ese es uno de varios ejemplos en los que la “geoingeniería” de un volcán podría salvar vidas y prevenir una catástrofe. Pero a lo largo de los años, se han probado y propuesto distintos enfoques. Intentos del pasado

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto, Los científicos llevan al menos un siglo tratando de controlar la feroz fuerza de los volcanes.

Por ejemplo, en la península de Reykjanes, en Islandia, desde que un volcán comenzó a hacer erupción de manera espectacular en diciembre de 2023, las autoridades han intentado dirigir los flujos de lava utilizando montículos de roca. Y en los años 70 se intentó utilizar agua de mar para enfriar las erupciones del volcán Heimaey.

En otros lugares, como Hawaii, aviones han lanzado bombas con la esperanza de controlar sus volcanes (sin éxito). Y es posible que, en el futuro, funcionen métodos como el de perforar cámaras de magma para desgasificarlas o la manipulación de las emisiones atmosféricas de azufre.

Sin embargo, todas estas técnicas plantean riesgos además de beneficios, y nos presentan con el tipo de dilemas morales que harían que un filósofo se rascara la cabeza.

Michael Cassidy ¿Es posible manipular los volcanes?

En un artículo reciente, el vulcanólogo Michael Cassidy de la Universidad de Birmingham y sus colegas abogaron por una exploración más profunda de la ética de la geoingeniería volcánica. La pregunta importante, dicen, no es tanto si podemos controlar los volcanes, sino más bien si deberíamos hacerlo.

Los humanos llevan hurgando en el interior de los volcanes al menos un siglo, y se han obtenido resultados mixtos.

Año 1919

En 1919, por ejemplo, un flujo de lodo volcánico que se conoce como lahar mató a más de 5.000 personas en el monte Kelud en Indonesia.

Para evitar que esto volviera a suceder, los ingenieros perforaron túneles a través del cráter para drenar el lago. En la siguiente erupción, en 1951, el volumen del lago se había reducido en un 90%, por lo que los lahares fueron menos destructivos.

Pie de foto,Las autoridades aprenden técnicas luego de desastres como el del Monte Kelud, en Indonesia, de 2018.

Sin embargo, la perforación del monte Kelud también tuvo consecuencias imprevistas. Con el tiempo, la intervención volvió el lago más profundo, de modo que cuando entró en erupción en 1966, los lahares tenían suficiente agua y material para matar a 300 personas.

Intrusión en volcanes

En ocasiones, la intrusión en volcanes ha sido completamente involuntaria. En los últimos años, han habido ocasiones en las que los operadores de sitios de perforación científica y geotérmica en Islandia, Hawaii y Kenia, han perforado accidentalmente cámaras de magma. Si bien lo peor que ha sucedido ha sido el desgaste de una broca, estos eventos han planteado la cuestión de si penetrar en las entrañas de un volcán podría ayudar a mitigar sus efectos.

Sin embargo, en general los vulcanólogos han sido cautelosos a la hora de adoptar la geoingeniería en su campo, dice Cassidy. A diferencia de otras disciplinas científicas en las que los peligros naturales se controlan de forma rutinaria, como los incendios forestales, las inundaciones o las avalanchas, la idea de bloquear, bombardear o drenar un volcán se ha abordado con mucha mayor cautela. “A los vulcanólogos no les gusta hablar de eso”, explica. “Existe la idea de que no podemos hacer nada respecto al peligro: ‘somos científicos, no intervencionistas'”.

¿Es posible manipular los volcanes para evitar las peores consecuencias?

Desde el nacimiento de la vulcanología como campo científico de pleno derecho a mediados del siglo XX, el principio general ha sido el de precaución y “no hacer daño”. En el sitio web del Servicio Geológico de Estados Unidos, por ejemplo, se descarta la idea de realizar perforaciones para evitar una erupción del supervolcán de Yellowstone, porque “la despresurización de los sistemas de magma tendría muchas consecuencias negativas no deseadas, entre ellas aumentar la probabilidad de una erupción”. No se describe cómo podría ocurrir algo así.

Sin embargo, está claro que la geoingeniería volcánica podría salvar muchas vidas si se pudiera realizar de forma segura. Además de Yellowstone, hay supervolcanes en todo el mundo. En Nápoles, Italia, por ejemplo, el enorme volcán Campi Flegrei ha estado retumbando recientemente bajo las casas y negocios de cientos de miles de personas, y los geólogos temen que una erupción pueda ser inminente.

Agencias