Ricardo Defendini hijo de Bertha Carrero: “La Copa Divina Pastora significa el renacer del voleibol en el estado Lara”

”La Copa de Voleibol Máster Divina Pastora, es un torneo de altura”, destacó José Ricardo Defendini, personaje vinculado desde niño al vóley en Lara, manteniendo “viva” la imagen de su querida madre, Bertha Carrero, leyenda de esta disciplina con su inédito tricampeonato en los años 1969, 1970, 1971 y por su gran aporte al deporte venezolano.

Ser hijo de una gloria deportiva, no es cosa fácil; Ricardo Defendini ha ido dejando huellas en el voleibol para seguir el legado de su primer gran amor: Su madre, quien hoy día un recinto deportivo, lleva su nombre.

Ricardo sigue enalteciendo la historia que dejó su madre en el deporte guaro, él trata en lo que pueda ayudar a las personas a buscar un mejor futuro, bien sea inculcándoles el camino del voleibol, así como lo quiso Bertha, la leyenda.

Para introducirnos a este lindo recuerdo, hay que describir a Bertha Carrero como la mujer baluarte del voleibol larense, mujer que cambió para toda la eternidad el voley crepuscular y que para honrar su legado, el gimnasio que anteriormente era conocido como ”La Concordia”, fuera firmado con su rúbrica e inmortalizar su nombre para siempre.

¿Qué significa la Copa de Voleibol Divina Pastora de Voleibol Máster?

R: Definitivamente esta copa posterior a salida de la visita 166 de la Divina Pastora a Barquisimeto, es el renacer y el re-impulso del voleibol máster en el estado Lara, un torneo que reúne grandes jugadores de todo el país, tanto femenina como masculina, tiene un aval importante a nivel de la Federación, por todo su apoyo y logística e incluso por el aporte que los mismo jugadores emprenden, significando una alta competencia deportiva.

Es un momento de reencontrarse con personas que en medio del deporte no los había visto luego de tanto tiempo, es decir se vuelve un epicentro del voleibol máster de Venezuela. Uno se consigue con grandes jueces y árbitros que también son parte de la Copa Divina Pastora, siendo algo que nos llena de orgullo y de honor al ver tales personalidades.

Crecimiento exponencial del voleibol

«El comité organizador de la Copa Divina Pastora, es indiscutiblemente uno de los mejores que pueda existir en las actividades deportivas propias del estado Lara. Los detalles técnicos, arbitraje y logísticos, consagran con todo, el apoyo que también realizan cada uno de los periodistas, como Noticias Barquisimeto o Noticias Deportivas; es decir, son tantos que están presentes en este torneo, que lo hacen mucho más vistoso e impresionante».



‘‘Y lo importante de este evento, es que se pondrá en práctica como lo dijo el árbitro «Cheo» Torres, las nuevas normas del voleibol mundial, con los primeros sets y protocolos en la cancha. Esto, nos lleva a la evolución del voleibol máster, que progresivamente ha dado calidad y el salto de altura al nivel internacional de forma increíble” Destacó Defendini

¿Qué significó Yudith Rodríguez en el voleibol?

R: Tuve el honor de conocerla, ella también conoció a mi madre… hablar de Yudith Rodríguez, es conversar del voleibol y del rescate de esta disciplina en Venezuela. Yudith llevó en su presidencia al país a la clasificación por primera vez a unos Juegos Olímpicos.

Hoy lamentamos su pérdida porque fue una señora entregada con al amor a este deporte. Se ha reunido con mi madre Bertha en el cielo y desde allá, conspiran a favor del volei celestial.

Desde el año 2001 la profesora Rodríguez asumió las riendas del ente rector del voleibol, logrando ubicar nuestras selecciones en importantes eventos, entre ellos la medalla de oro masculino en los Juegos Panamericanos del 2003 y participaciones destacadas en varias Ligas Mundiales, así como en los Juegos Olímpicos de Beijing y Tokio 2020.

¿Qué significado tiene que el gimnasio Bertha Carrero sea una vez más el anfitrión de la Copa de Voleibol Máster?

R: Es el templo del voleibol larense y la cuna del nacimiento de todos los voleibolistas guaros. Desde los semilleros del voleibol hasta las grandes agrupaciones nacionales e internacionales practican allí, y que una vez más sea el anfitrión de la Copa ‘Divina Pastora’ de Voleibol Máster significa el renacer del deporte regional y mantener vivo el espíritu de los grandes voleibolistas de nuestra historia.

Es por eso que aprovecho para pedir un apoyo de mejorar este grandioso recinto, tener una mejor comodidad, sobre todo en las canchas, techado y el proyecto que desde el año pasado tenemos pendientes como es la canchita de voleibol de arena, para de esta manera, convertirlo en la cuna del renacimiento netamente del volei larense.

Relanzamiento del voleibol en el estado Lara

Yo lo llamaría, el rescate del voleibol larense porque necesitamos hacer un cambio por completo. En una de las alocuciones del recordado comandante Hugo Chávez recordó que ”es la revisión, la rectificación y el re-impulso del voleibol larense” en ¿qué sentido lo digo? es que nosotros tenemos que renovar la estructura del volei local, en sus autoridades, emprendimientos, partidos, campeonatos, formaciones y nuevas condiciones.

Es darle nuevas caras con mentes desarrolladas del 2023 hacia adelante, por ejemplo tenemos a Miguel Cambero que es hijo de la vida de mi madre y hermano mío también, que logró la gesta en los Panamericanos contra Cuba, una de las favoritas de la historia de esta disciplina.

Volviendo al re-impulso, necesitamos renovarnos por completo, porque estamos perdiendo el volei de playa de cancha y no debemos dejarlos abandonar. No tengo nada en contra con los deportes nuevos pero si tenemos uno que ya fue olímpico y lo dejamos abandonar, porque supuestamente no tiene mayor auge, que es totalmente falso, porque hoy día muchos jóvenes quieren jugar este deporte.

Hay que pensar en el futuro del voleibol larense

Nosotros, necesitamos pensamientos frescos y nuevos, que nos lleven a la mejora y abrirnos a todas las mentalidades, porque no todos somos moneditas de oro para caerle bien a la gente como Dios y sin embargo, aún hay gente que no cree en Dios.

”El voleibol nunca había ganado una medalla y Miguel Cambero lo logró. Esta es la gente que necesita Venezuela para re-impulsar al voleibol en todos sus ámbitos”. Finalizó Defendini

Reportaje: Edwin Sports Hevia Cadevilla / @edwinhevia