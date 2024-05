Champions League: El Borussia Dortmund sorprende a un discreto PSG y coge ventaja para la vuelta en París

Füllkrug decidió el partido de ida con un solitario gol en la primera parte.

Un gol de Füllkrug decidió en el Signal Iduna Park ante el ‘Muro Amarillo’: 1-0. El ariete germanó marcó la tendencia en un partido lleno de ocasiones… pero donde únicamente él encontró la red. Los de Terzic cumplieron su ‘amenaza’ y sorprendieron a un PSG que partía como principal candidato a llegar a la final de Wembley, pero que no despertó hasta la segunda parte. Mbappé y Achraf remataron al palo, Kobel se hizo enorme y el Dortmund, a su vez, también perdonó el 2-0 en varias ocasiones. París y el Parque de los Príncipes dictarán sentencia dentro de seis días.

Gol de Füllkrug (1-0) en el Borussia Dortmund 1-0 PSG

Ir a Dortmund no iba a ser fácil para el PSG. Por algo desechó Luis Enrique en la previa el papel de ‘favorito’. Ya en fase de grupos los galos no pasaron del empate (1-1) en Alemania, y el Borussia de Terzic no había llegado a semifinales de Liga de Campeones sin demostrar argumentos. Si bien es cierto que el PSG empezó mejor, apretando arriba y generando peligro, pronto el encuentro entró en un terreno pantanoso que aprovechó el equipo local.

Trabajo, esfuerzo, sacrificio. Así se definió el encuentro de un Dortmund que personificaba esto en la figura de Adeyemi. Él y Maatsen se entregaron a para frenar por la derecha las acometidas de Dembélé y Achraf. Poco pudo brillar el marroquí en su retorno al Signal Iduna Park.

Mbappé y Hakimi se estrellaron con el palo en la doble ocasión más clara del PSG

Pasada la media hora, llegó la sorpresa. El gol de Füllkrug. Un obrero del área que anota y genera a partes casi iguales. El ariete de la selección alemana (16 goles y 10 asistencias esta 2023-24) aprovechó un balón largo de Schlotterbeck para ganar la espalda con facilidad a Fabián y Lucas Hernández. Anotó con precisión ante Donnarumma. Para más males parisinos, Lucas se lesionaba en la rodilla izquierda en la acción del tanto tras chocar con el delantero de Hannover.

El gol de Füllkrug para el 1-0.EFE.

Una segunda parte ‘loca’

La eliminatoria pudo volcar de forma seria antes del descanso. Otro aviso de un Dortmund que no paraba de crecer. Donnarumma salvaba el 2-0 de Sabitzer. Sin embargo, no anotó. Y el PSG aprovechó esa ‘vida extra’. La segunda parte fue de ‘Les Rouge et Bleu’. Barcola se rebelaba e inicaba los ataques del PSG. Y llegó un aviso clamoroso por partida doble: primero Mbappé remató al palo largo, después Achraf cruzó demasiado tras la continuación de la jugada. Doble disparo a la madera.

No se frenó el PSG, al contrario. Kobel evitaba el gol de Mbappé, el PSG crecía y encontraba los espacios en el sector izquierdo. Fabián Ruiz perdonó el empate con un remate a bocajarro que cruzó demasiado. Marquinhos se había inventado un pase de escándalo y Luis Enrique, mientras, se desesperaba en la banda. En Champions no puedes perdonar tanto.

El remate de Mbappé al palo.LAPRESSE.

Pero el partido era una locura. Y fallar signifaba dar opciones al rival. El Dortmund encontró oxígeno y pudo volver a ‘matar’ la ida. Füllkrug falló un 2-0 cantado tras un jugadón de un pletórico Jadon Sancho. Con Donnarumma ya vencido remató arriba. A balón parado, minutos después, volvían a avisar los de Terzic. Pero al PSG le quedaban fuerzas y volvieron a probar a Kobel. El suizo sacó un paradón impresionante para salvar ante Dembélé. Un gol… pero un partido sin tregua y lleno de ocasiones.

Y hubo más. Dembélé y Fabián fallaron para el PSG; Brandt hizo lo propio ante la meta de Donnarumma en una acción defensiva brillante de Marquinhos. Pero nadie marcó. Solamente Füllkrug alcanzó la red y dejó el marcador fijado para la vuelta: 1-0. El PSG, si quiere estar en la segunda final de Champions de su historia, tendrá que remontar en el Parque de los Príncipes.

Marca

Hender “Vivo” González