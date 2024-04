Enrique Márquez: “Planteó un gobierno de unidad nacional para manejar el conflicto”

Enrique Márquez, candidato presidencial inscrito por Centrados, se cree capaz de liderar una transición con garantías democráticas para todos en el país, incluso el chavismo.

Así lo manifestó en una entrevista a la Voz de América, dónde señaló que su plan ideal es ganar la elección del 28 de julio, presidir una transición y “hacer la paz política” en Venezuela durante un solo período presidencial, antes de regresar a dictar cátedras de ingeniería en los salones de la Universidad del Zulia, su alma mater.

Ingeniero, profesor, político desde sus tiempos de estudiante, postulado por el partido Centrados e hincha del fútbol, hace una referencia musical para describir su oferta: quiere dirigir la “orquesta” de un país donde haya garantías para todos los factores políticos.

El ex rector del poder electoral, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y ex dirigente del partido Un Nuevo Tiempo habla de amnistías sin sentirse un plan B de la oposición, como se le considera entre rumores de nuevas inhabilitaciones.

Márquez menciona que “si no hay un ambiente propicio para el ejercicio de la política, Venezuela no se va a recuperar”.

“Planteo que mi gobierno sea de unidad nacional para manejar el conflicto de una manera diferente”. Tenemos derecho a pensar distinto, pero no significa que no podamos armonizarnos señaló. “como dice el maestro (Gustavo) Dudamel, que no podamos construir una orquesta, una sinfonía de ideas para nuestro país”, declaró.

A nivel económico, plantea que tiene que haber una reactivación económica con el petróleo. “Propongo un plan de empleo petrolero basado en una reactivación inmediata de la producción”, puntualizó.

Al ser consultado si dicho gobierno de unidad, abarca al chavismo, el ex rector del CNE, explica que debería de entenderse con los factores de poder que también ocupa la llamada Revolución Bolivariana.

“En enero, cuando entre en el ejercicio del poder, voy a tener todavía un año con la Asamblea Nacional actual, con el contralor, el fiscal, con gobernadores, alcaldes, Fuerza Armada todos pertenecientes al gobierno actual” declaró.

Por lo cual consultó: “¿Debo llegar con un hacha para cortarle la cabeza a todo el mundo y desarmar aquella estructura o debo acordarme y buscar un entendimiento?” Auto respondiendo que buscará el entendimiento.

Auguró que busca “una reinstitucionalización y a la despersonalización y despartidización del Estado”, aunque reconoce que necesita del apoyo de los sectores políticos que hacen vida en el país para lograr dicha premisa.

Rubén Conde con información de VOA