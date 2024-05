Madre desesperada: “Mi hija fue abusada sexualmente y el autor está libre”

Yubisay Rodríguez, informó al equipo de Noticias Barquisimeto que,"desde el 13 de enero hasta la fecha no he tenido respuesta. Para mí en este caso hay corrupción, el tiene familiares en el CICPC y abogados que lo están apoyando; aquí lo que se está moviendo es la plata, por eso es que no se ha hecho justicia".

Yubisay Rodríguez, es una madre que clama por justicia; el pasado mes de enero su pequeña hija de tan solo 12 años, presuntamente fue abusada sexualmente sin penetración “presuntamente” por Julio Mendoza, expareja de Yubisay, quien se aprovechó de la relación que tenía con la familia para cometer este acto.

“El 13 de enero, aproximadamente entre las 3 y 4 de la tarde mi hijo mayor llega a la casa con su bebé de meses en los brazos para acostarlo en la habitación, la sorpresa de él fue encontrar a Julio César Mendoza, abusando de la niña. Estaba tocando sus partes y él masturbándose; mi hijo queda en shock, (al ver que la niña tenía cubierto la cara pensó que se encontraba sin vida), y esta persona lo que hace es vestirse y decirle a mi hijo que no dijera nada porque se iba a meter en un gran problema”, declaró Rodríguez al equipo reporteril de Noticias Barquisimeto.

En la entrevista, la madre de la menor señala que esta persona salió de la vivienda ubicada en el barrio San Lorenzo de la parroquia Unión de Iribarren, a casa de su hermano que también vive cerca, “para que este lo ayudara a salir del sector, desde ese día no lo he visto, no se presentó a ninguna de las audiencias, nunca cumplió con las citaciones, hasta el día 14 de mayo que me acerqué a los tribunales y lo vi por allá”.

Yubisay Rodríguez, informó al equipo de Noticias Barquisimeto que,“desde el 13 de enero hasta la fecha no he tenido respuesta. Para mí en este caso hay corrupción, el tiene familiares en el CICPC y abogados que lo están apoyando; aquí lo que se está moviendo es la plata, por eso es que no se ha hecho justicia”.

Han recibido amenazas

Rodríguez señala que han sido amedrentados por parte de allegados del presunto abusador, “un familiar de él que pertenece al CICPC, días después de haber pasado el caso, esperó a mi hijo cercar de la casa cuando el llegaba del trabajo lo paró y le dijo que ‘no estuviera diciendo ni publicando nada porque Julio era inocente’ de no ser así que se abstuviera a las consecuencias, que él sabía lo que le venía después”.

La madre de la adolescente declaró que ha colocado la querella en la fiscalía, y en el CICPC, sin embargo, menciona que el detective que lleva el caso ‘dijo que no iba a pasar más de allí’, “de hecho este fue curso de este familiar del señor Julio Mendoza. También fui a la Ficalía 20 del Ministerio Público y la fiscal que lleva el caso me dijo que no podía hacer nada con esta situación, porque solo había sido una vez y que tenía que esperar otra actuación del señor, también me dirigí a Ficalía 21 y ahí me asesoraron que fuera a Fiscalía Superior y me dijeron prácticamente lo mismo, me siento ‘peloteada'”.

Rodíguez menciona que se ha sentido ‘burlada’, ya que cuando va a buscar cualquier información referente al caso de su hija le dicen que está en proceso, “nunca me han dado una respuesta definitiva, no se han pronunciado, no hay medida cautelar contra esta persona, aquí hay corrupción”.

Yubisay suplica que se haga justicia, ya que su hija ni siquiera ha regresado al colegio, “no quiero que esto le vaya a pasar a otra niña, lo que está viviendo mi hija no se lo deseo a nadie, ella está muy bloqueada, ha retrocedido mucho, hay días en los que amanece que no come, no duerme, solo está encerrada en el cuarto. Esto también nos está afectando como familia, ver toda la injusticia que hay, ya no encuentro a que ente ir para ser escuchada, lo único que pido es justicia“.

Por último, le hace un llamado al Fiscal General de la República Tareck William Saab, para que tome acción sobre este caso, “Fiscal, le pido a usted públicamente que me ayude sobre el caso de mi hija, que se haga justicia y que no sea un caso más que quede impune, necesito ayuda por favor”.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto