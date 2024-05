Caso Brisas de la Pradera: “Solo se le dijo al señor que fuera a estar pendiente de la casa de vez en cuando”

Recientemente se conoció un caso de un presunto desalojo arbitrario, en una vivienda que habitan 5 menores de edad, en el sector Brisas de la Pradera, al noroeste de la ciudad de Barquisimeto; Maria Carolina Gil, propietaria de este domicilio, y quien en una primera instancia fue señalada de irrumpir sin una orden judicial, se acercó a la redacción de Noticias Barquisimeto para informar su versión de los hechos.

Gil Barazarte, señaló que hace 6 años tuvo que viajar a Colombia por motivos de salud, por lo cual su esposo autorizó a Carlos Barboza, de “cuidar la casa” mientras ellos regresaban, “la señora no me quiere dar mi vivienda y alega que está secuestrada cuando es totalmente falso y tampoco los sacamos a la calle como ellos lo están diciendo”.

María Carolina Gil y Yerlis Barazarte

La familia Barboza llega a ocupar este inmueble, luego que una de las hijas de Gil, saliera de la vivienda post pandemia, “solo se le dijo al señor que fuera a ‘estar pendiente de la casa de vez en cuando’, cuando mi hija sale, el aprovecha de meter a toda su familia”. Dijo Gil, al equipo de Noticias Barquisimeto.

“Primeramente el acuerdo fue de ‘boca’, al parecer a ellos se les cayó la vivienda en Quibor, el gobierno le hizo el cambio de la casa y resulta que el señor estaba pasando por un mal momento y mi papá le dijo ‘quédate entonces en mi casa, y así no se queda sola ya cuando yo llegue tu debes tener tu vivienda hecha; ellos dejaron eso así el gobierno no les reconstruyó la casa y ahora pretenden quedarse con la de nosotros”, Declaró Yerlys Barazarte Gil.

La Convivencia

Desde hace unos meses las dos familias se encuentran en la misma residencia, María Gil, expresa que la convivencia ha sido ‘horrible’, “la señora no es aseada, son personas mentirosas y se acuestan a la hora que quieren, son las 2 y 3 de la mañana y tienen la puerta abierta, nosotros nos tenemos que acoplar a ellos, estos niños desde que estamos ahí no han ido para la escuela”.

“Son personas ‘mal vivientes’ quitan los bombillos de la casa, nos cortaron el cable con el que veíamos televisión, entramos a bañarnos y nos quitan el agua, ‘nos están haciendo la guerra’ y nosotros de nuestra casa no vamos a salir, tenemos los documentos, y en ningún momento llegamos a sacarlos arbitrariamente”, dijo Barazarte Gil.

Gil Barazarte menciona que el caso se encuentra en Fiscalía, pero no han tenido respuesta, “yo quiero que por favor las autoridades me ayuden con esto, estas personas no han acudido ni siquiera a las citaciones”.

“Queremos saber quién nos da respuesta a nosotros porque estamos saliendo en las redes sociales como unas delincuentes, porque alegan que las tenemos secuestradas, nos dicen que maltratamos a los niños, cuando son ellas quienes permiten que a las 3 de la mañana todavía anden por el patio echando carrera”. Finalizó Barazarte

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto