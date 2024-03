En Villa Crepuscular cuando prenden las bombas de agua Corpoelec quita la luz

Habitantes de Villa Crepuscular de la parroquia Guerrera Ana Soto al oeste de la ciudad de Barquisimeto, solicitan nuevamente a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) un cronograma de los cortes del servicio eléctrico, ya que los días que tienen programado que les llegue el agua potable se ven imposibilitados de suministrarse del vital líquido.

“Lamentablemente no tienen un cronograma fijo y da la casualidad que cada vez que nos llega el agua que son los días lunes, miércoles y sábado Corpoelec nos deja sin servicio eléctrico”. denuncia José Manuel Castillo, mediante un pase en vivo desde la localidad a tarvés del programa matutino Noticias Barquisimeto, transmitido por Somos tv y de manera simultanea por la 93.5 fm.

Señalan que esto hace que el maniobrero de la estación de rebombeo en la entrada del Barrio Bolívar que les abastece, deba apagar los motores, “ya ha pasado que se han quemado los motores de la estación 46 y hemos pasado muchas necesidades en el servicio de agua”.

Manifiestan que en diferentes oportunidades han tenido que comprar cisternas de agua en 1 y 2 dólares la pipa para poder abastecerse.

José Manuel Castillo, habitante de Villa Crepuscular.

Reclaman vecinos de Villa Crepúscular: “Aqui Transbarca desapareció“

Del mismo modo, exhortan a las autoridades de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Transito (AMTT), que las líneas de transporte público no están haciendo el recorrido completo, “Lara 1, San Remo, Ruta 16, y la Ignacio Ortíz no hacen el recorrido, hemos recibidos denuncias en los grupos de Whatsapp de Villa Crepuscular que los usuarios han tenido malos tratos de los choferes y los auxiliares de manejo (colectores), que han bajado a nuestros chamos del otro lado de la autopista porque no llegan hasta el kilómetro 16 porque no hay un cruce” .

También le hacen un llamado al presidente del Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto (Transbarca) Leonel Sánchez, “para acá Transbarca desapareció, aquí solo se ven los Yutong privados y la ruta 601 que correspondía para esta localidad pero dejó de circular”.

También hacen un llamado a que les garanticen la seguridad, y haya mayor patrullaje en la zona ya que también quienes prestan el servicio de transporte público han sido víctimas de hechos delictivos.

Casos de maltrato animal

Por su parte, María Ortíz denuncia que desde hace algunos meses se han presentado casos de maltrato animal en la zona, “aquí han matado hasta 4 gatos ‘envenenados’ en un día, ya ni siquiera nuestros animalitos pueden estar en estos espacios, y así como pasa con ellos también puede pasarle a nuestros niños”, Ortíz señala que han hecho las respectivas denuncia ante los efectivos policiales y no han tenido respuesta.

María Ortíz denuncia casos de maltrato animal en la zona

Habitantes de Villa Crepuscular exhortan nuevamente a las autoridades regionales a que les brinden atención de manera integral a las más de 4 mil 500 familias de este urbanismo.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto