Delcy Rodríguez respaldó la desdolarización en el comercio entre países de América Latina y el Caribe

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez respaldó la desdolarización y el uso de monedas locales en el comercio entre países de América Latina y el Caribe, durante su participación en el IX Encuentro del Grupo de Puebla que se desarrolla en México.

Señaló que la desdolarización “permitiría que Estados Unidos no use el dólar como un mecanismo y un instrumento de ataque y de agresión económica a países no alineados con sus intenciones y sus pretensiones hegemónicas; es una clara evidencia de control absoluto”.

En ese sentido, apuntó que los canales de pago y mecanismos de mensajería financiera internacional son controlados desde EEUU, lo que afecta las economías de otros países.

Como ejemplo mencionó que en Venezuela “la reducción de los corresponsales bancarios desapareció en un 76%”.

Por ello, apoyó otras propuestas surgidas en el debate del Grupo de Puebla como impulsar el comercio en la región con monedas locales “y privilegiar el financiamiento y la deuda con nuestras monedas”.

Para alcanzar estos objetivos, dijo que es necesaria voluntad política, así como mecanismos de integración y de unión para romper sistemas neocoloniales que hacen dependiente a Latinoamérica.

Durante su participación en el Conferencia del grupo de Puebla, la vicepresidenta Delcy Rodríguez también destacó la importancia de desarrollar un sistema financiero internacional, tomando en consideración que los Brics representan y aportan el 29% en el Producto Interno Bruto (PIB) del Mundo, representan el 46% de la población mundial, y el 43% de la producción de petróleo y el 25% de la exportación de bienes .

“Cuando comparamos Brics con el G7 vemos que el PIB nominal supera al de los Brics, pero cuando lo medimos en términos reales en la paridad de compra, cuánto compra un dolar en China y en los EEUU , allí los Brics lo superan ampliamente”, explicó.

Leer también: Venezuela: Guyana pretende desconocer Acuerdo de Ginebra (+Comunicado)

Delcy Rodríguez respaldó la desdolarización en el comercio entre países de América Latina y el Caribe

Aseguró que en lo que va de año se han realizado importantes eventos de desdolarización, lo cual destacó tuvo su origen en el conflicto geopolítico de Rusia-Ucrania y seguidamente mencionó los más importantes:

– Febrero 2023: Irán planifica venta de crudo a China en yuanes.

– Marzo 2023: China y Francia concluyen transacción de venta de gas en yuanes.

– Marzo 2023: China y Brasil acuerdan introducción de un acuerdo de compensación en yuanes para el comercio binacional.

– Marzo 2023: Arabia Saudita negocia con China el pago en yuanes de sus ventas en crudo.

– Mayo 2023: un banco Chino-Brasileño anunció la adhesión al sistema swift chino.

– julio 2023: Rusia impulsa la liquidación del comercio con los países de la Cean en su moneda local.

– Agosto 2023: la agenda de los Brics estuvo encabezada hacia los esfuerzos de la desdolarización del bloque.

– Agosto 2023: Brasil propone a Argentina usar yuanes para el comercio bilateral.

“Estamos dando ese primer paso, cristalizado a través del Banco de Desarrollo de los Brics, pero aún no hemos alcanzado el nivel que se requiere para que no estemos sujetos a la hegemonía del dólar como un instrumento de agresión y de ataque a los paísrs no alineados a sus intereses”, sentenció.

Con información de Ultimas Noticias