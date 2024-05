AN pide al CNE retirar invitación a la UE como observadores en las presidenciales: “Por canallas”

El jefe del Parlamento también acusó a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (EU) de estar parcializada y de “tomar partido” por una candidatura para las presidenciales.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, hizo la moción en la plenaria de este martes, de solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) dejar sin efecto la invitación que se le hizo a la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea (UE), la cual fue aprobada por mayoría calificada.

El jefe del Parlamento, durante un debate sobre la acción de la UE de eliminar parcialmente las sanciones, en particular a Elvis Amoroso, presidente del CNE, aseguró que es una “burla” y afirmó que el comunicado del ente electoral, emitido el pasado lunes, es un acto de honra y de respeto hacia el país. “Venezuela no se rinde ante nadie. Venezuela no se arrodilla ante nadie. (…) Quedó perfectamente que nosotros íbamos a resistir, y que lo íbamos a vencer”, aseveró.

Rodríguez también acusó a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (EU) de estar parcializada y de “tomar partido” por una candidatura para las presidenciales, a celebrarse el 28 de julio.

El diputado señaló que, por las medidas “hostiles” de la comunidad política, el ingreso de una comisión para los comicios presidenciales se hace “materialmente imposible” por considerarlo “ilegal”.

“No sé cómo es en Europa, pero en Venezuela las leyes se respetan, y como en toda casa, las normas que se respetan son las normas del anfitrión”, indicó.

Prevé que el informe de la comisión de observadores no “puede” ser veraz debido a que el bloque no respeta el principio de imparcialidad; por ello, pidió solicitarle al Poder Electoral que deje sin efecto la invitación que se le hizo a la Misión de Observación Internacional de la UE. “Por nosotros no fue, nosotros lo intentamos, pero como ellos todavía nos consideran sus lacayos, no nos perdonan ser independientes”.

“Qué creen, que nosotros nos vamos a quedar con esa, yo creo, lo digo con respeto, porque no nos corresponde a nosotros tomar la decisión, pero nos corresponde opinar”, dijo sobre la solicitud al CNE