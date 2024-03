Caso Arepera Trimagnética habla la hija: “A mi madre la están utilizando” (+Audio)

Carolina Mendoza ha sido víctima en los últimos días de ofensas a través de las redes sociales, amenazas de muerte e incluso personas han ido al establecimiento comercial de la Av. Venezuela con Calles 19 y 20, para buscarla y descargarse con ella por las declaraciones ofrecidas por su mamá, la Sra. Linda de Mendoza, quien aseguró a Noticias Barquisimeto que su hija se apoderó de su negocio de forma ilegítima.

En su Derecho a réplica, Carolina Mendoza afirmó que su madre está siendo utilizada por su hermana y también por el Abogado Orlando Quintero, presumiendo que orquestaron un guion para perjudicarla y según ella, poder ellos apoderarse de la arepera y no realmente para ayudar a la Sra. Linda de Mendoza, quien fue junto a su esposo, ya fallecido, quienes fundaron hace 43 años esta famosa arepera del estado Lara.

En contexto: Caso Arepera Trimagnética: Un nuevo fraude al poder judicial en Lara

“Esta situación ha sido muy difícil para mi. Porque ver las condiciones en las que tienen a mi mamá para mi es muy triste y lamentable, ella es la que está sufriendo en todo este problema. Mi hermana y su abogado son las que la están coaxionando, la llevan arrastrada a golpes, sin importarle su salud. Yo lo que trato de exigir es el respeto a la dignidad de mi mamá, porque ella es la que está sufriendo. A mi lo que me interesa es que ella deje de dejarse manipular por Maylin Mendoza que es mi hermana y el Abogado Orlando Quintero, ellos tienen algo personal contra mi cuando yo duré cinco años atendiendo a mi mamá, porque mi hermana se fue para Colombia. Ella era la que le quería quitar la arepera y la casa, nunca le importó mi mamá“, resaltó Carolina Mendoza, quien recibió al equipo de prensa en su vivienda.

Carolina afirma que ella tenía un equipo de personas que asistían a su madre, junto a otro equipo de médicos que le hacían chequeos al menos tres veces al mes, junto a enfermeras que la cuidaban a diario: “Mi mamá cayó en una depresión a raíz de su enfermedad, ella es una guerrera que está acostumbrada a trabajar. Ella en el 2020 manifestó que no podía con el negocio, mi hermana quería que lo vendiera y yo le dije que me lo vendiera a mi. Decidimos entre las dos la venta y ella me lo vendió“, exclamó Mendoza.

“Mi responsabilidad siempre será con mi mamá, no con mi hermana, ni con el Abogado. Mi hermana administró la arepera 11 años y en esa casa se tiene que respetar la palabra de mi mamá. Ella decidió darme el negocio a mi y la casa a mi sobrina, eso yo lo respeté“, dice Carolina Mendoza, informando que duró tres meses detenida por una presunta invasión, lo cual fue deslegitimado por una juez y la pusieron en libertad.

Carolina acotó que tiene un año sin poder entrar a la vivienda de su madre y no la dejan verla: “Ella necesita asistencia, me ofrecí a llevarle un mercado y me dijeron que no, porque yo y que la iba a envenenar. Pero eso es lo que le dice mi hermana y la Abogado, porque quieren quedarse con el negocio. Mi mamá siempre va a ser mi responsabilidad, pero no me dejan verla. A mi me botaron mi ropa, mis cosas, pero si mi mamá lo permitió“, indicó.

“Mi mamá está siendo utilizada por mi hermana Maylin Crespo y por el Abogado, mi mamá siempre va a tener mi respaldo. Pero yo no voy a estar manteniendo a mi hermana y al Abogado, mi hermana se fue a Colombia y dijo que no trabajaba más con la arepera. Entonces quieren perjudicarla, ella no puede trabajar, ella está para que la mantengan, ese daño no me lo están haciendo a mi, se lo están haciendo a mi mamá“, dijo Carolina Mendoza.

La hija de la Sra. Linda de Mendoza, afirma que si se efectuó la compra-venta del establecimiento comercial: “Mi mamá está siendo presionada por ella y por el Abogado, para ellos apoderarse de la arepera. La arepera es un trabajado dedicado, hay que meterle pecho y corazón, con mi esposo yo he trabajado para recuperar la calidad y yo exijo que respeten los Derechos de mi mamá y no la utilicen“, exclamó.

Reitera el llamado a las autoridades

La Sra. Carolina Mendoza, reiteró el llamado a las autoridades del Ministerio Público y al Gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, a intentar solventar esta situación: “El ente que sea necesario, el fiscal o el Gobernador que la saquen de ese círculo donde la tienen. Porque la están deteriorando y utilizando, va a llegar un momento que no se va a poder levantar y no la llevan a un médico ni nada, ella se merece que le respeten el poquito de dignidad que le queda“, recordando que no la dejan ver a su madre.

En este sentido, resaltó que ella sigue comprometida en mantener a su madre con las mejores condiciones posibles, pero no dejan verla: “Mi mamá va a ser siempre mi responsabilidad, siempre lo he hecho y no quiero dejar de hacerlo. Pero ellos hacen un show mediático para quitarme la arepera a mi. Porque ajá, me quitan la arepera. Y ¿Quién va a trabajar? Yo le llevaba todo, las medicinas y todo, pero no me dejaron seguir haciéndolo“, explicando que lo importante para ella es el bienestar de su mamá.

Realiza un llamado a su madre

“Mamá yo sigo aquí. Sigo dispuesta en ayudarte, sabes que nunca te he dejado sola. Se que estás pasando por una situación terrible, no se que te estarán diciendo. No se que te están obligando a hacer, pero sabes que yo estoy aquí, permíteme la oportunidad de vernos, hablar, dime qué necesitas. Yo siempre estaré para ti, nunca te he dejado sola. Frank Daniel (su hijo pequeño) siempre llora por ti, el te extraña y está chiquito, no entiende esta problemática, Camila (su hija mayor) si la entiende pero dale por lo menos la oportunidad al niño de que te vea, el no entiende. Yo siempre voy a estar para ti, no oigas al maracucho, no oigas a Maylin, no oigas a esos hermanos tuyos que te están es llenando la cabeza de cosas que te están es lastimando. Te estás deteriorando cada día más, tu necesitas las atenciones y si me permites la oportunidad, yo voy a estar siempre para ti“, finalizó Carolina Mendoza.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto