Caso Arepera Trimagnética: Un nuevo fraude al poder judicial en Lara

No es algo común en el larense ir a comer arepas en el desayuno o en la cena, históricamente se decantan más por las empanadas o las cachapas. Pero cuando se hace referencia a la Arepera “Trimagnética“, no hay dudas del disfruta de un producto de calidad y en esta ocasión el negocio está en un dilema legal por un “presunto nuevo fraude al poder judicial en el estado Lara”.

La Sra. Linda de Mendoza fundó este negocio junto a su esposo hace aproximadamente cuatro décadas y el mismo sirvió para levantar a su familia, e incluso ir mejorando su vivienda paso a paso, mientras se fueron consolidando como la mejor arepera del estado Lara.

Para muchos es una parada obligatoria ir a la Carrera 30 con Calles 38 y 39, donde se ubica la sede principal y recientemente fue inaugurada una sucursal con mucha afluencia en la Av. Venezuela con Calles 19 y 20, en el sentido este-oeste, donde las personas asisten en horas de la noche.

“Nosotros comenzamos vendiendo empanadas, yo tenía una casita de barro aquí mismo, pero poco a poco fuimos trabajando e hicimos la casa. Mi esposo fue mi soporte, pudimos sacar adelante la arepera, al principio era pequeñita, pero es una arepera grande y bendecida, porque fue el sustento de mi familia”, manifestó Linda de Mendoza.

Una enfermedad que generó un problema legal

La Sra. Linda de Mendoza sufre de “artrosis degenerativa” y en marzo del 2021, en medio de la pandemia del COVID-19, le tocó operarse su pierna derecha y tuvo éxito en la cirugía. Sin embargo, en agosto tuvo que operarse su pierna izquierda y la intervención fue fallida.

Posteriormente, volvió a operarse en octubre y diciembre, sin éxito. Por lo que pidió que le amputaran la pierna: “Yo no salía de pabellón y cada vez quedaba peor, yo no aguantaba el dolor y por eso decidí amputarme la pierna izquierda, ya eso fue en mayo del 2022”, dijo Linda de Mendoza.

Una noche, se cayó y duró siete horas en el piso, sin recibir ayuda y fue un hermano quien la encontró tendida en su habitación. Lo que encendió las alarmas de la familia, mientras Carolina Mendoza, su hija, se encargaba del negocio ante la terrible enfermedad de su madre.

“Yo le dejé el negocio a mi hija, para que ella lo atendieran porque yo no podía, en la pandemia no se trabajó mucho porque no daban permiso, pero después cuando se pudo trabajar el negocio comenzó a surgir nuevamente”, afirmó la fundadora.

La engañaron con las firmas

“De repente mi hija me dice que hay que firmar para las operaciones, cuando me iban a amputar yo firmé seis documentos, yo firmaba sin mirar porque es mi hija, yo confiaba en mi hija”, destacó la afectada.

Un día, su hija Carolina Mendoza le dijo a su madre Linda de Mendoza, que ella le había realizado una venta del establecimiento comercial, lo cuál desconoció de forma inmediata: “Ella sale un día con que yo le vendí el negocio y ella me pagó las operaciones, cuando las operaciones las pagó fue mi negocio porque es un negocio de toda la familia”, expresó, sin negar que efectivamente ella había dejado encargada a su hija del comercio, pero jamás se lo vendió con su consentimiento.

“Yo entiendo que ellos trabajaron, es cierto. Trabajaron y se han comprado sus cosas, pero eso era para todos, no para ellos nada más. Cuando llega mi otra hija de Colombia, quien también tenía un porcentaje del negocio, ella la había sacado y puso otro registro”, informó.

“Se quedó con todo, no pude hacer más nada”, puntualizó Linda de Mendoza.

Ha recibido atenciones del Ministerio Público

En el mes de mayo del 2023, grabó un video para las redes sociales, donde denunció que su hija y el esposo de su hija se habían apoderado de su negocio sin su consentimiento, allí le hizo un llamado al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para ayudarla con este caso. El video fue difundido por el periodista Ramón Véliz.

“Ellos se han prestado mucho a ayudarme, pero para mi es difícil movilizarme para allá. Mi abogado es el que ha dado todo por mí, él me pudo orientar y me ha dicho lo que yo tengo que hacer. Pensé que hablando con mi hija de iba a solucionar todo”, señaló.

En este sentido, afirmó que desde hace un año no conversa con su hija.

De igual forma, pidió nuevamente los buenos oficios de la máxima autoridad del Ministerio Público en el país, para canalizar su caso: “Por favor que se avoque a mi caso y me haga el favor de ayudarme, al Gobernador si me puede dar su mano que me ayude, yo quiero es que mi hija me devuelva el negocio, ya ella tiene otro negocio muy bonito y muy bueno, pero yo necesito trabajar para ponerme la prótesis”, dijo Linda de Mendoza.

Seguidamente, detalló lamentándose mucho que su hija Carolina Mendoza, les negó todos los accesos desde la vivienda al local, donde existían dos accesos directos.

Cerraron el acceso directo a la arepera desde la casa.

Como madre hace un último llamado a su hija

“Carolina por favor, devuélveme el negocio hija. Tu sabes que ese es de la familia, yo entiendo que tu estés ahorita un poco obcecada, pero hija yo estoy pasando necesidad. Tu tienes tu buen negocio, tienes tu carro, tu casa. Yo soy tu mamá, te amo igual, aunque me haya lastimado tanto, te amo y amo a los niños, por favor Carolina devuélveme el negocio, ese es tuyo también, pero deja que yo trabaje, tu sabes la necesidad que yo estoy pasando. No me queda mucho tiempo hija, necesito caminar antes de morirme, necesito hacer mi vida un poquito bien, no de lujos, un poquito estable con más tranquilidad y comodidad. Hija por favor devuélveme el negocio y que Dios te bendiga” (cita textual íntegra).

