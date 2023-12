Barquisimetanos acuden al boulevard de la avenida 20 en búsqueda de ofertas hasta ”de bajo de las piedras” con el objetivo de no perder la tradición de estrenar durante la noche buena y el año nuevo. Las “gangas”, se evidencia en todos los establecimientos y en sus diferentes prendas de vestir, las mismas varían desde las ropas íntimas, hasta los accesorios.

Leer también: Bicicletas y muñecas siguen siendo los regalos más populares en diciembre

Tras un recorrido de Noticias Barquisimeto, por el centro de la ciudad capital del estado Lara, los comerciantes informales detallaron los precios de los conjuntos, blusas, pantalones y ropa interior, durante una buena afluencia de usuarios en la Avenida 20, quienes decidieron acudir al boulevard a adquirir sus respectivos estrenos y regalos durante el día de Niño Jesús y el 31 de diciembre.

Destacan buenos precios que ayudan a los barquisimetanos

Con las fiestas decembrinas, los comerciantes del centro de Barquisimeto, destacaron que las modas han venido cambiando en los últimos años, ahora los jóvenes buscan los pantalones anchos, y obviamente, buenas ofertas.

Los buhoneros destacan que las promociones ayudan a la elección del “el bolsillo’’ en el usuario ”Vendemos chemise y camisas 3 por 10 dólares, blusas 5 dólares y licras a 6 dólares. Tenemos ofertas en corset para dama, y las franelas con dibujos son las que se llevan más, por ser una moda urbana; También pueden encontrar los suéter en 15 $ la marca es Tommy Hilfiger’’. Informó el vendedor de «Variedad de las cosas fáciles»

Barquisimetanos no ‘pelan’ las «Gangas» del boulevard de la Av 20

La señora Yurmarys Orba dijo que ”La ropa para niña sale entre 10 y 15 dólares, incluye la falda short y blusa en 10 dólares, también blusas con pantalones desde la talla 0 hasta la 16. Aún no nos han llegado a comprar muchas, pero esperemos que mejore la venta en nombre de Dios”.

Mientras que la vendedora Edilvis Morales recalcó que ”Las ventas han estado mejorando, un pantalón sale a partir de 12 dólares para las damas, a los niños sale en 10, y en un estreno para los niños se gasta 25 dólares. No obstante, los pantalones para los caballeros están entre 15, 18 y 23 dólares debido a la calidad de la tela, ahorita buscan pantalones con botas anchas”.

Hay una mejor venta a comparación de los años anteriores

”Las ventas están un poco mejor, a comparación del año 2021 y 2022, nosotros tenemos variedad de precios. La gente que le gusta la calidad paga un poco más por algo que le va a perdurar, nosotros los buhoneros podemos decir que estamos mejor que los años de la pandemia, donde todo era complicado y nos quedaban mercancía” Comunicó Mariela vendedora de Calzados Minerva

”La plata está en la calle, los barquisimetanos tenemos que trabajar duro y conseguirla”

”Hay dinero en la calle, el que no tiene es porque no hace nada. Hay que salir a trabajar y no todo está perdido. Aquél que no estrene, debe estar consciente que salir a trabajar puede buscar lo que quiere para su hogar”

”A esas personas que están desanimadas, les digo que confíe en Dios, el estreno son cosas vanidosas, mientras tengamos vida y salud, y a Cristo en nuestro corazón, lo demás es ganancia. Sea inteligente, que Dios estará contigo’’. Expresó Saúl Pimentel durante las preguntas del reportero Rubén Conde para Somos Televisión y Noticias Barquisimeto.

Redacción: Edwin Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimeto

@edwinhevia

Fotos: Iván Anzola / Yognis Silva