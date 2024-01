Después de varias semanas sin verse, la bebé de nueve meses de vida recibió a su madre Yailin

Han sido semanas muy duras para la cantante dominicana Yailin ‘La Más Viral’, tras el conflicto que protagonizó para la mitad del mes de diciembre con su pareja, Tekashi 6ix9ine. Y es que, la artista fue a parar a una cárcel en la ciudad de Miami al haber sido captada intentando agredir al rapero con un objeto corto punzante, además de haber destruido varias de sus propiedades.

Fue a parar a la cárcel

La reggaetonera fue detenida y al día siguiente logró salir bajo fianza, y, aunque muchos pensaban que se iría del lado de su novio, resulta que volvieron más “fuertes” que nunca y demostraron que a pesar del tremendo encontronazo, el amor que se tienen puede más.

Posteriormente, ‘La Más Viral’ estrenó un tema llamado “Bad Bxtch”, cuyo videoclip cuenta con la presencia de 6ix9ine, otra prueba de que están en las mejores condiciones.

Yailin ‘La Más Viral se reencontró con su hija

Después de la tormenta, viene la calma

Todos estos acontecimientos la obligaron a estar lejos de su hija Cattleya Guillermo, razón por la que fue tildada de “mala madre” y la acusaron de haberse olvidado de la bebé, pues ella está con su abuela en República Dominicana. Sin embargo, para esta celebración de fin de año, Yailin decidió finalizarlo con la princesa que llegó precisamente en este 2023 a alegrar su vida.

El video

En un video publicado por Jorgina Guillermo (Yailin) a través de sus historias en Instagram, se ve a la bebé muy emocionada de ver a su progenitora después de mucho tiempo sin tenerla cerca. En el clip es evidente la alegría de la pequeña y se aprecia su enorme sonrisa. Al fondo se escucha a ‘La Más Viral’ también feliz de finalmente estar con su familia.

En un post de la mencionada red social, la intérprete de “Chivirika” mostró cómo consiente a Cattleya, y agradeció todo lo vivido en estos 365 días que se fueron: “Adios 2023 no me quejo de nada fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida! Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud, positiva vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque se que Dios estarás conmigo como siempre”.