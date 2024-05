Venezolana Claudia Moreno se corona campeona del BT10 de Tavares

La venezolana Claudia Moreno se proclamó campeona en dupla con la brasileña Thaisa Pereira, en el torneo internacional de beach tennis ITF BT10 Taveres, en Florida, Estados Unidos el pasado 4 de mayo.

En la definición por el título, Moreno y Pereira (segundas sembradas) se impusieron por un contundente 6-4 y 6-1 ante Mako Irie (Japón) y Sandra Rolon (Puerto Rico). El torneo, que es parte del ITF Beach Tennis World Tour, es el cuarto de la categoría BT10 que levanta la venezolana junto a la brasileña, y el primero para la dupla en 2024.

El camino al título no fue fácil, en cuartos de final y semifinales vencieron en super tiebreak.

“Fue un torneo duro, con parejas que viajaron desde Brasil, Japón y Puerto Rico. Tuvimos que mantener una estrategia muy sólida para lograr la victoria. Me sentí muy bien físicamente y madura en cancha, hice las jugadas que tenía que hacer en los puntos clave. Siento que estos son los frutos por los que me he estado preparando”, dijo Moreno tras el triunfo.

Claudia Moreno, quie ocupa el puesto 11 del ranking venezolano y 375 de la clasificación ITF BT, ganó cuatro de sus últimos cinco torneos disputados. Solo dejó escapar en semifinales el BT50 Kona Tour, categoría que aspira a conquistar a corto plazo mientras extiende su buen momento en el ITF Beach Tennis World Tour.

