US Open 2023: Novak Djokovic venció a Daniil Medvedev y se consagró campeón

¡¡¡NOVAK DJOKOVIC GANA SU 24º GRAND SLAM!!!

¡¡¡SE ACABÓ!!! ¡¡NOVAK DJOKOVIC IGUALA A MARGARET COURT COMO TENISTAS CON MÁS MAJORS DE LA HISTORIA!! ¡LLORA EL SERBIO, QUE ES CAMPEÓN DEL US OPEN POR CUARTA VEZ EN SU CARRERA!

El tenista de Belgrado ha conquistado 18 de los últimos 37 coronas del ‘Grand Slam’.

Novak Djokovic siempre recordará el 10 de septiembre de 2023, el día en el que igualó los 24 grandes de Margaret Court. El serbio desempata los 23 que compartía con Serena Williams, dejando a Rafael Nadal, con 22, y al ya retirado Roger Federer, con 20.

Djokovic ha dado la razón a todos los expertos que vaticinaban que él iba a ser el que más ‘majors’ obtuviera de los tres más grandes del deporte de la raqueta.

Novak aguanta de pie en medio de una nueva generación de tenistas que, a excepción de Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2022 y Wimbledon 2023, no son capaces de confirmar el relevo generacional.

Novak, que el pasado 22 de mayo cumplió 36 años, mantiene la tiranía del ‘Big Three’ que ahora es ‘Big One’. De los últimas 74 coronas de los cuatro grandes se han repartido 62. La dominación de Djokovic, Nadal y Federer sólo se ha visto interrumpida por siete valientes:

Siete jugadores

Juan Martín Del Potro, (US Open de 2009); Andy Murray (US Open 2012, Wimbledon 2013 y 2016); Stan Wawrinka (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016), Marin Cilic (US Open 2014), Dominic Thiem (US Open 2020), Daniil Medvedev (US Open 2021) y Carlos Alcaraz (US Open 2022 y Wimbledon 2023).

Marca