Los artistas de Universal Music Group volverán a TikTok tras un nuevo pacto de licencias

Universal Music Group y TikTok dijeron el jueves que habían llegado a un nuevo acuerdo de licencia que restablecerá las canciones y los artistas de la discográfica en la plataforma de redes sociales y dará a los músicos más protección frente a la inteligencia artificial.



TikTok comenzó a retirar el contenido de Universal de su aplicación después de que su acuerdo de licencia expirara en enero y las dos partes no llegaran a un acuerdo sobre los derechos de autor, la inteligencia artificial (IA) y la seguridad en línea para los usuarios de TikTok.



Describiendo su nuevo pacto como un acuerdo multidimensional, las empresas dijeron que estaban trabajando “rápidamente” para devolver la música de los artistas de la discográfica a TikTok y también dijeron que se unirían para obtener nuevas oportunidades de monetización a partir de las crecientes capacidades de comercio electrónico de TikTok.





Ambas empresas “trabajarán juntas en campañas de apoyo a los artistas de UMG en todos los géneros y territorios del mundo”, afirman en un comunicado conjunto.



La aplicación de vídeos cortos es una valiosa herramienta de mercadotecnia y promoción para la industria musical. TikTok es el medio más utilizado por los jóvenes de 16 a 19 años en Estados Unidos para descubrir música, por delante de YouTube y servicios de “streaming” de música como Spotify, según Midia Research.



“Aproximadamente una cuarta parte de los consumidores estadounidenses dicen que escuchan canciones que han oído en TikTok”, afirma Tatiana Cirisano, analista principal de la industria musical de Midia.



Sin embargo, Universal Music afirma que sus artistas y compositores cobran sólo una fracción de lo que reciben de otras grandes plataformas de redes sociales.



La discográfica afirma que TikTok representa el 1% de sus ingresos anuales o unos 110 millones de dólares en 2023. YouTube, por el contrario, pagó a la industria musical 1.800 millones de dólares procedentes de contenidos generados por los usuarios en los 12 meses que terminaron en junio de 2022, según Midia.



En un movimiento que bien puede haber erosionado su poder de negociación, Taylor Swift, una de las mayores artistas de Universal Music, permitió que una selección de sus canciones volviera a TikTok mientras promocionaba su más reciente álbum, “The Tortured Poets Department”.

Swift posee los derechos de autor de sus grabaciones a través de su acuerdo de 2018 con Universal y puede controlar dónde están disponibles sus canciones, según Financial Times.



A medida que se reanudaban las negociaciones de licencias en las últimas semanas, la IA seguía siendo un importante punto de discordia. Universal ha afirmado que TikTok está “inundado” de grabaciones generadas por IA, incluidas canciones que los usuarios crean con la ayuda de las herramientas de composición de IA de TikTok.



En el acuerdo del jueves, TikTok y Universal dijeron que trabajarían juntos para garantizar que el desarrollo de la IA en toda la industria de la música proteja el arte humano y la economía que fluye a esos artistas y compositores.



“TikTok también se compromete a trabajar con UMG para eliminar de la plataforma la música no autorizada generada por IA, así como a (desarrollar) herramientas para mejorar la atribución de artistas y compositores”, dice el comunicado.



La comunidad creativa está cada vez más preocupada por la IA. En abril, un grupo sin ánimo de lucro llamado Artist Rights Alliance publicó una carta abierta instando al uso responsable de la tecnología. El grupo, formado por más de 200 músicos y compositores, pidió a las empresas tecnológicas y a los servicios de música digital que se comprometieran a no utilizar la IA de forma que “socavara o sustituyera el arte humano de los compositores y artistas o nos negara una compensación justa por nuestro trabajo”.





El acuerdo llega en medio de dudas sobre el futuro a largo plazo de TikTok en Estados Unidos. El presidente, Joe Biden, firmó la semana pasada una ley que concede al propietario chino de TikTok, ByteDance, 270 días para vender sus activos en EEUU. TikTok ha prometido presentar una demanda para impugnar la legislación, que califica de prohibición.



Según TikTok, más de 170 millones de estadounidenses utilizan su servicio de vídeo. En todo el mundo, tiene más de 1.500 millones de usuarios activos mensuales, según la empresa de análisis Statista.

Oriana Lorenzo con información de EU