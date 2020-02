Transportistas exigen el 20% del feriado decretado

Tras el decreto realizado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, los transportistas del terminal de Barquisimeto exigen al director, Jhonny Colmenares, a que se realice un reajuste del 20% al costo del pasaje por la temporada de Carnaval.

Carlos Méndez, presidente de la comisión preventiva del terminal de pasajeros de Barquisimeto, informa que espera una reunión con las autoridades para plantear lo ocurrido y tomar medidas correspondientes.

“Tenemos pocas unidades aquí en el terminal pero están trabajando, podemos prestar un servicio eficiente”, agregó.

Asegura que en el resto de país ya se está cobrando el 20% según el acuerdo de las autoridades.

Por otra parte, destaca que la frecuencia de usuarios ha disminuido un 30 o 40 por ciento en comparación con años anteriores. “no es lo mismo, si no tenemos una tarifa adecuada a lo que se está haciendo, lamentablemente no podemos prestar un servicio de calidad porque sin alguna tarifa no podemos costear los gastos relacionados con las unidades de transporte”.

A su vez, exhortó que si se cobra la tarifa como debe ser, se puede cumplir sin problema alguno con el mantenimiento continuo y adecuado a los vehículos.

Hacen un llamado a las autoridades competentes para que brinden el apoyo necesario para solventar la problemática sin que existan afectados, puesto que si dejan de prestar las unidades, los usuarios no podrán trasladarse a diversos destinos.

“Estamos en descontento con las autoridades, debido a que el presidente decreta la semana de carnaval prácticamente desde el día de hoy, y ellos dicen que eso no está gaceta, cosa que nos afectan porque nosotros no venimos a robar a nadie, solo venimos a cumplir un servicio y brindarles la mayor seguridad a los pasajeros, pero también las autoridades nos deben prestar el apoyo”, aludió.