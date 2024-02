¡Se cansó de las injusticias!: Mujer libera a un perrito en situación de maltrato

Una mujer cansada de una situación de maltrato animal, decidió hacer justicia por su cuenta en Barquisimeto. Ante la falta de acción y la indiferencia de los otros residentes del sector, decidió actuar para poner fin ha dicha situación. A pesar de los posibles riesgos y consecuencias legales, que podría acarrear al entrar sin autorización al patio de su vecino, consideró que era más importante salvar la vida y el bienestar del perrito.

En el audiovisual que la dama hizo público, se observa al un perro de tamaño mediano, amarrado en un árbol con una “guaya”, la cual estaba causando una herida a la pata trasera del can; tras ser testigo por varios días de la angustia y el sufrimiento padecido por el perrito, decidió ingresar al patio del dueño del animal y liberarlo de su sufrimiento.

A pesar de haber dialogado con anterioridad con el responsable de los animales la dama manifestó, “estoy cansada de esta situación, de verdad creen que es justo que les pasara esto“, asimismo, dice que le ha causado un trauma a ella y los niños que evidencian el llanto y evidente dolor del pobre animal.

En el clip también hace referencia a que no es el único maltrato que reciben los caninos sino que también “llevan pelas”, “si a ustedes no les importa comunidad a mi sí me interesa, ahí tiene la pruebas para cuando vaya a pelear ‘el viejo’ porqué me metí a su casa sepa por qué. Ahora que me manden presa a mí” finalizó el video.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto