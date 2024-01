Savarino es nuevo jugador del Botafogo

UMA CHALACA PARA A HISTÓRIA



A VINOTINTO EMPATA COM O BRASIL EM CASA E COM TODAS AS SUAS FIGURAS



A assistência histórica foi de Jefferson #Savarino ex-jogador do GALO



O vinotinto e o joropo venezuelano ofuscaram o samba brasileira de Neymar, Vinicius e companhia! #ManoTengoFe pic.twitter.com/s4sYyBLTX6