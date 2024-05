Encuesta de Ideadatos augura una victoria rotunda de Maduro en las elecciones

Nicolás Maduro ganaría las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, según el más reciente estudio de la consultora Ideadatos.

La medición atribuye una preferencia de voto de 52.70 puntos porcentuales a Nicolás Maduro, seguido por el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, quien acumula un respaldo de 18.70%, mientras que un 12.10% de los consultados no sabe/no responde.

El resto de los encuestados se inclina por Daniel Ceballos con 4.90%, Claudio Fermín con 2.50%, Javier Bertucci con 2.40%, Antonio Ecarri con 2.30%, Benjamin Rausseo con 1.80%, José Brito con 0.60%, Luis Eduardo Martínez 1.50% y Enrique Márquez 0.50%.

De acuerdo con la encuesta, un 46% de los consultados simpatiza con el PSUV y el Gran Polo Patriótico, 13% por la Plataforma Unitaria, 8% por otros partidos de la oposición, 6% por “otro” y 27% no sabe o no responde.

La encuesta también midió la participación en las presidenciales del 28 de julio, 64% afirmó que definitivamente participará en el proceso electoral, un 16% tal vez lo haga, 5% asegura que no votará y un 15% no sabe o no responde.

El estudio de IdeaDatos, consultora de investigación en análisis de entorno y opinión se realizó entre el 29 de abril y el 3 de mayo y contó con una muestra de 1600 personas a nivel nacional con un error muestral de +/- 3%.

