Rechazan presunta agresión de POLILARA a motorizado en la Av. Rotaria frente a su hija: “La niña no pudo dormir en toda la noche”

Un video sobre la detención de José Perozo en la Avenida Rotaria por parte funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Lara (POLILARA), se hizo viral la noche de este domingo, cuando los efectivos lo privaron de libertad al negarse a entregar su motocicleta luego de ser detenido por circular en la vía pública sin la placa de la unidad.

Perozo es habitante de la población de Quíbor, municipio Jiménez del estado Lara y el domingo se trasladaba junto a su hija de tres años y la madre de la misma en diligencias médicas, cuando fue abordado por los integrantes de (POLILARA) y privado de libertad para ser presentado al Ministerio Público (MP).

Su hermana, Anaís Guédez, acudió este lunes a la presentación en el Edificio Nacional de Barquisimeto y desde allí manifestó su molestia por el trato que recibió su hermano: “Respetamos su trabajo, pero estamos muy disgustados porque el respeto tiene que ser mutuo. Mi hermano es un padre de familia que se dedica a la agricultura y al comercio, no nos gustó como lo agredieron. Si era multarlo, tenían que multarlo, pero lo agredieron tan feo delante de mi sobrina de tres años“, recalcó.

De este modo, afirmó que la niña quedó bastante afectada por lo ocurrido: “Hoy la tuvieron llevar al médico, es una niña muy pequeña y no pudo dormir en toda la noche. Ellos no debieron hacer eso, estamos molestos como seres humanos porque todos merecemos un buen trato. No estamos en contra de la ley, pero una persona no debe ser golpeada así, ni porque sea un delincuente“, afirmó Anaís Guédez.

Expresó que en horas de la noche de este domingo recibieron una llamada por parte de Perozo para comunicarse con ellos: “Los funcionarios nos preguntaron por qué rodamos el video. Bueno si nosotros lo queríamos hacer viral, eso es un asunto nuestro. El nos hablaba y había muchos murmuros, como si le estuvieran diciendo lo que nos tenía que decir“, apuntó Guédez mientras esperaba en el Edificio Nacional.

Para finalizar, aclaró que efectivamente el andaba sin placa y la denuncia estaba vencida: “Tenía que renovarla y ellos le dijeron que no podía circular así, pero el no estaba negándose a la multa, pero el no quería que lo dejaran sin su vehículo porque estaba haciendo unas diligencias con su hija y el es de Quíbor“, exclamó su hermana, quien estaba acompañado de otro hermano de Perozo y su esposa, quienes mostraron su preocupación.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto